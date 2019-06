La Copa América 2019 está en juego y los aficionados del fútbol se encuentran a la expectativa de lo que sucede en Brasil, donde diez selecciones de la región y dos invitadas disputan el título.

El local, Brasil, superó 3-0 a la selección boliviana en el primer partido del certamen continental gracias a un doblete de Coutinho y otra anotación de Everton.

Por su parte la selección peruana no pudo abrir el marcador ante la selección venezolana, fue un 0-0 que deja a ambos equipos con 1 punto. La selección de Argentina perdió 0-2 ante una de las grandes favoritas en la Copa América 2019, la selección de Colombia. Duvan Zapata y Roger Martínez le dieron la victoria a los cafeteros.

El grupo A integra al anfitrión Brasil, que lleva 12 años sin consagraciones y busca su novena coronación en el certamen ante su gente. Perú, Bolivia y Venezuela lo acompañan en el inicio. Pero no solo la ‘Canarinha’ tiene la obligación de pelear el trofeo continental.

Tras ocho intentos fallidos, para Lionel Messi la Copa América 2019 se presenta como una de sus últimas chances de ganar algo con la ‘Albiceleste’.

El primer objetivo de la ‘Pulga’ será guiará a la representación de su país en el grupo B, que compare con Colombia, Paraguay y Catar, el campeón asiático invitado.

La decepción del Grupo B, en la primera fecha, fue Argentina, los albicelestes fueron superados 2-0 por una compacta selección de Colombia; mientras que en el otro partido se dio la primera sorpresa con el empate 2-2 entre Paraguay y Qatar.Chile, bicampeón defensor, compone el grupo C junto a Ecuador, Japón y Uruguay, máximo ganador de la Copa América.

La 46ª edición del certamen se disputa en cinco ciudades: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador y Belo Horizonte.