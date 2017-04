Enmiendas a las reglas y para saber ese todo

La regla del fuera de juego cambia sutilmente a partir del 1ro de junio del año pasado. En Salto por ejemplo, no se aplicaron teniendo en cuenta que ya los torneos oficiales transitaban por su disputa. Ahora sí, de hecho, a la práctica de las modificaciones. En algunos casos, la confusiones capaz de plantearse y en otros no tanto. Pero como es domingo de tregua para el fútbol “naranjero”, ¿qué mejor que el repaso a las reglas, con las enmiendas incluídas? Una manera de saber.

Regla 1 – El terreno de juego

Además de permitir los logos en los banderines en las esquinas del campo, la IFAB también dio luz verde a los terrenos de juego que tengan una superficie mezclada entre material natural y artificial.

Regla 3 – Los jugadores

Si un sustituto, un jugador que haya sido expulsado o un árbitro interfiere con el partido, haciendo que se detenga el juego, el resultado será una tiro libre directo o penal en contra del equipo infractor (antes se cobraba un tiro libre indirecto o se dejaba caer un balón a tierra). Si un sustituto, un delegado del equipo o un agente externo detienen un balón que iba hacia la portería, el árbitro puede aplicar la ley de la ventaja y decretar gol.

Regla 4 – El equipamiento de los jugadores

Las prendas que se utilicen debajo del pantalón corto del uniforme, como las mallas térmicas, deben tener el mismo color que las utilizadas por el resto del equipo y deben ser del mismo color que el pantalón corto. Un jugador que abandone el campo para cambiarse el calzado deberá esperar la autorización del árbitro para reingresar al partido.

Regla 5 – El árbitro

Los jueces del partido tendrán la autoridad de tomar una acción desde el momento que entran a inspeccionar el campo antes del partido, no desde el comienzo del juego. De esta manera, un jugador puede ser expulsado por una ofensa cometida durante el precalentamiento. Sin embargo, el árbitro sólo podrá mostrar tarjetas amarilla una vez que comience el partido. Los jugadores que resultan lesionados por un rival que es expulsado no estarán obligados a salir del campo para ser tratados.

Regla 7 – Duración del partido

El tiempo que se estipula para el período de hidratación será ahora agregado oficialmente al final del partido.

Regla 8 – El inicio y la reanudación del juego

La pelota no tendrá que moverse hacia adelante en el inicio del partido, sólo será necesario que se mueva para que comience.

Los árbitros no deberán «fabricar» las jugadas de balón a tierra, en el sentido de determinar quién debe jugar el balón o cuál debe ser el resultado de la misma.

Regla 10 – El gol marcado

La decisión sobre la portería en la que se llevará a cabo la definición por penales se realizará mediante una moneda, dependiendo de la condición del campo o por razones de seguridad. Ya no será una decisión del árbitro. El juez no tiene por qué ser informado del orden de los jugadores asignados en la definición por penales, pero en caso de que un equipo posea un mayor número de jugadores, deberá excluir a los sobrantes de su formación e informar al árbitro.

Regla 11 – Fuera de juego

Ni las manos ni los brazos deberán ser considerados al momento de determinar una posible posición adelantada, ni en el caso del jugador atacante o del que está defendiendo, incluido el portero.

Regla 12 – Faltas e incorreciones

Un tiro libre o penal sólo se puede sancionar cuando el balón está en juego. Se modificó la ley del llamado «triple castigo», que estipulaba expulsión, penal y sanción cuando un jugador cometía una falta dentro del área para impedir una oportunidad clara de gol. El árbitro tendrá la potestad de determinar si el defensor buscaba limpiamente jugar el balón. En ese caso no recibirá la tarjeta roja. Pero en caso de obstaculizar, agarrar o empujar al adversario; no jugar el balón o no tener posibilidad de ganarlo cuando realiza la entrada; o si se trata de una ofensa merecedora de tarjeta roja en cualquier parte del terreno de juego, como conducta violenta, el jugador será expulsado. Una acción violenta será castigada con tarjeta roja incluso si no hay contacto. Una ofensa contra los árbitros del partido será castigada con un tiro libre directo o penal.

Regla 14 – Tiro penal

Los jugadores que amaguen que patean el balón una vez que hayan comenzado su carrera hacia la pelota para cobrar un penal serán amonestados por comportamiento antideportivo, aunque hacer fintas durante la carrera está permitido. Los porteros que se adelanten de la línea de gol con demasiada antelación antes del cobro del penal también serán amonestados.

Regla 15 – El saque de banda

Jugadores que impidan el cobro de un saque de banda a favor del equipo rival serán amonestados si están a menos de dos metros de distancia.

Regla 17 – El saque de esquina

En el cambio de redacción se estipula que «el balón está en juego en el momento en que es pateado y claramente se mueve». Con esto se busca evitar que los jugadores toquen el balón de manera antideportiva y pretendan que no había cobrado el tiro de esquina, con el fin de obtener una ventaja.