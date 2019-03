Pablo Bonet de la Lista 180 “Por la Huella de Wilson” dijo que “no queremos que la ciudad se convierta en un basurero”

Pablo Bonet, precandidato a Diputado por la Lista 180 “Por la Huella de Wilson” del Partido Nacional en Salto, impulsa la campaña “Una campaña limpia, una ciudad limpia”, con la que exhorta a las distintas agrupaciones a adherirse con el fin de evitar que la propaganda electoral transforme a la ciudad de Salto, ensuciándola y afectando el medio ambiente.

EL PUEBLO dialogó con el dirigente nacionalista, quien expresó su deseo de informar a la sociedad salteña que, “nuestra agrupación, ha asumido un compromiso de campaña electoral, al cual denominamos “Una campaña limpia una ciudad limpia”, y apunta a la no utilización de elementos publicitarios que ensucien la ciudad y afecten el medio ambiente”.

“No queremos que Salto se transforme en un basurero, después, o durante una campaña electoral” enfatizó el precandidato a la diputación que integra el sector del Partido Nacional que impulsa la precandidatura a la presidencia de la República del Senador Jorge Larrañaga.

“Tiene un doble sentido”, explicó, “en primer lugar, nosotros queremos que, durante los meses de campaña, electoral, la ciudad de Salto no se transforme en un basurero, que no se quede fea con toda la publicidad electoral que atraviesa la ciudad por todos lados: pasacalles, columneras, papelería que queda tirada en las calles, muros, los que muchas veces no son prestados, ni alquilados, y que son utilizados por algunos sectores políticos”.

“Por otro lado, cuando nosotros hablamos de una campaña limpia, también estamos hablando de tratar que, la campaña electoral, se base en las propuestas, en las ideas, en los compromisos políticos, que asume cada candidato, cada sector, cada partido, y no la agresión hacia otros partidos, otros candidatos u otros sectores”.

“Por eso es que nosotros jugamos con esa expresión, porque apostamos a las dos cosas: cuidar la ciudad de Salto en cuanto a su limpieza, pero, también, llevar adelante una campaña política que sea alta en cuanto a su argumentación, en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus proyectos”.

“Por lo tanto, queremos, reitero, que Salto no sea afectado por una campaña electoral, después de todos los meses de campaña; por eso, llevamos adelante esta idea, para esta próxima campaña. En tal sentido, la Lista 180, ha asumido este compromiso, tras ser evaluado el tema por nuestro equipo, a través del cual surgió la idea”.

“La campaña se trata, de tener una campaña limpia y una ciudad limpia, y lo vamos a llevar adelante. A su vez invitamos a otras agrupaciones a que puedan acompañar esta iniciativa”, culminó manifestando Pablo Bonet tras ser consultado respecto a la inusual campaña que lleva adelante con su agrupación política.