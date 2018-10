Se está llevando a cabo un campeonato “Relámpago” de Fútbol Sala en el gimnasio del Club A. Universitario con participación de seis equipos

Desde el pasado fin de semana, se está llevando a cabo en el gimnasio del Club A. Universitario, un torneo “Relámpago” de Fútbol Sala con participación de seis equipos, los cuales en unos días estarán formando parte de la competencia oficial del campeonato “Salteño” en la disciplina organizado por la L.S.F.S Sin dudas una buena manera de ir preparando para lo que se viene, y también de ir tomando de a poco rodaje de competencia, y lo hacen estos equipos de la mejor manera que se conoce y se entiende, previo al inicio de un campeonato… jugando. Es por eso que estos seis equipos ya iniciaron este torneo el pasado fin de semana, donde más allá de las caras nuevas de jugadores que presentaron varios, y que seguramente terminarán formando parte cada uno de los diferentes planteles, sorprendió el funcionamiento de algunos, básicamente de aquellos que nunca pararon, que nunca se quedaron quietos, y que siguieron realizando movimientos pese al paráte de la competencia oficial luego de la definición de la temporada anterior.2017 – 2018 a nivel local.

Equipos participantes:

Universitario, Florida, Atlético Arsenal, Dublín Central, Sud América, y Progreso

Resultados 1ª fecha

Dublín Central (9) – Sud América (7

Florida (7) – Universitario (6)

Progreso (6) – Atlético Arsenal (3)

Próxima fecha_(Segunda)

Sábado 13 de octubre

Sud América vs Universitario

Dublín Central vs Progreso

Atlético Arsenal vs Florida