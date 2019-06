Divisional «B». Serie «A». Campeonato del Interior. Ferro o Ferro. 4 a 1.

Sobre todo en ese primer tiempo, en que Ferro Carril disfrutó jugando y goleando a Tropezón Tablero de Bella Unión, por la quinta fecha de la llave que comparten en la Divisional «B» del Campeonato del Interior. Porque además, Ramón Romero introdujo variantes, concediéndole chance a jugadores que no son de primera línea, pero que son parte de un plantel al que no le falta riqueza individual.

La apertura de Franco Suárez en los 18′, el Ferro del dominio acentuado, la no aparición del rival para equilibrar el trámite en la medida de lo posible y el doblete de Javier Guarino. Un trámite hecho costumbre, con Ferro Carril para manejarlo sin complejos. A los 5′ de la recta final, Franco Souza produjo el cuarto y definitivo gol ferrocarrilero, para después aminorar la acción, dosificar el fútbol de llegada, sin la persistencia del primer tiempo. De todas maneras, chances no le faltaron y pudo aumentar, de última por Denis Ferreira.

La conquista de tres puntos que a Ferro lo alojan en la primera posición definitivamente, teniendo en cuenta el empate 1 a 1 entre Progreso de Paysandú y Wanderers de Artigas. La franja llegó a 13 puntos y en la última fecha será visitante ante los bohemios del «Lolo» Robaina en la frontera.

*******

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Serie «A». Divisional «B». Campeonato del Interior de Clubes.

Árbitro central: Néstor Coelho (Regular). Asistentes: Luis Rodríguez-Anderson González (Terna de Rivera).

FERRO CARRIL- Guzmán Aranda; Enzo Sebastián Albano, Juan Coelho, Matías Bentín, Franco Souza; Franco Suárez, Davis Santa’Anna, Alejandro Pintos, Luciano Gaudín; Denis Ferreira y Javier Guarino.

Director Técnico: Ramón Romero.

Relevos:Jony Fleitas, Santiago Dávila, Agustín Panza , Nahuel Machado, Jorgeluis Vera, Lucas Echagüe y Edinson Kurowski.

TROPEZÓN TABLERO DE BELLA UNION (1)- Ayrton Da Cruz; Claudio Márquez, Antony Amaro, Wáshington Arbiza, Bruno Nicolás Zambrana, Marco Antonio Villalba; Carlos Andrés Díaz, Ángel Gabriel Cáceres, Diego Martín Sánchez; Luis Fernando Do Prado, Jonathan Mezza.

Relevos: G.T. Cáceres, Pablo Sebastián Belén, Jorge Machado dos Santos, Renzo Marcos Cáceres, Olivio Bonilla, Ángel Quintana, Ígor Suárez.

GOLES: 18′ Franco Suárez (FC); 28′ y 35′ Javier Guarino (FC). Segundo tiempo: 5′ Franco Souza (FC); 37′ Marco Villalba (TT).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Alejandro Pintos-Javier Guarino-Franco Suárez.

EL MEJOR DE TROPEZÓN TABLERO: Wásghinton Arbiza.