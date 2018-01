Corredor de Los Pájaros Pintados

De acuerdo a un informe del Ministerio de Turismo, ha terminado el 2017 con un exitoso proceso de consolidación y con altos niveles de ocupación

Durante 2016, el Corredor recibió unos 550.000 visitantes del exterior, generando divisas en el entorno de los U$S 130.000.000. A noviembre de 2017 significa un 15% más de visitantes respecto a todo 2016 y un 23% más de ingresos de divisas.

El éxito del Corredor se debe al trabajo en conjunto realizado por las Intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y Artigas, y el Ministerio de Turismo a través del Programa Desarrollo de Corredores Turísticos promovido junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, en 2017 se integró a la región turística la localidad de Carmelo, se sumaron operadores de Punta Gorda y se dio un cambio a raíz de la adhesión de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y de su constante apoyo a los proyectos del Corredor.

Se realizó el llamado a consultoras para desarrollar la ruta “Sabores de los Pájaros Pintados”, y se trabajó en el diseño de cartelería indicativa, financiado por Salto Grande. En 2017 fueron 123 las adhesiones del sector privado y público, en los 6 departamentos.

A fines de noviembre se inauguró la Estación Fluvial de Nuevo Berlín (Río Negro) y en breve comenzará a funcionar el Centro de Visitantes de Montes del Queguay (Guichón, Paysandú), obras que en conjunto demandaron una inversión de U$S 720.000.

También en enero, se habilitará e inaugurará el Paseo Costero de Pueblo Belén, inversión que demandó U$S 150.000.

Promoción del Corredor en Ferias de Turismo

A nivel de ferias, se participó en FIT y en la Expo Prado, y se realizó una experiencia de promoción en el MAM, además de un desayuno de trabajo con prensa y operadores de Porto Alegre en el marco del lanzamiento de Uruguay en esa ciudad.

Observatorio Turístico

Durante los meses de enero y febrero, las Intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, aplicarán una experiencia piloto de relevamiento de visitantes.

El piloto consiste en el registro de visitantes en todos los centros de informes de las intendencias, más la realización de una encuesta en un número menor de dichos centros.

La encuesta considerará los siguientes aspectos: residencia, motivación del viaje, ocupación, destinos visitados, etc., que permitirá tener una primera aproximación al perfil del visitante al Corredor

Con la evaluación de esta experiencia piloto, se podrán sacar conclusiones para el diseño final del Observatorio, su aplicación y para el acuerdo interinstitucional que le dará sustento.