Viernes, sábado y domingo, los tres primeros días de disputa en la nueva edición de la Copa América de Selecciones. La nueva semana va naciendo y con este calendario para ir teniendo en cuenta.

LUNES 17 DE JUNIO

Grupo «C»-

Hora 20′- Japón vs Chile.

**********

MARTES 18 DE JUNIO

Grupo «A»

Hora 18-30′- Bolivia vs Perú.

Hora 21.30′- Brasil vs Venezuela.

**********

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO

Grupo «B».

Hora 18.30′- Colombia vs Qatar.

Hora 21.30′- Argentina vs Paraguay.

**********

JUEVES 20 DE JUNIO

Grupo «C»

Hora 20: Uruguay vs Japón.

**********

VIERNES 21 DE JUNIO

Grupo «C»

Hora 20: Chile vs Ecuador.