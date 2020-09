El Equipo Central de los Juegos Deportivos Nacionales (Proyecto Interinstitucional de la SND-CES – CETP), invitan a participar del Concurso de Creación de Mascota para los JDN.

OBJETIVO: Elegir una mascota para los JDN, que servirá junto al logo ya existente de identificación de los mismos.

BASES:

Participantes: jóvenes de 12 a 19 años que pertenezcan a instituciones educativas públicas o habilitadas, o que participen en actividades de Plazas de Deportes, Intendencias Departamentales, INJU, INAU, MEC.

Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva.

Requisitos para la mascota: cualquier animal, personaje o representación figurativa, significativa y emblemática que se identifique con los jóvenes deportistas. El diseño y creación será libre del/los autor/es pero es importante tomar en cuenta que un mismo participante no podrá enviar más de una propuesta. El diseño debe ser original e inédito; podrá presentarse en formato imagen (.jpg, png) en caso de haber sido realizado a mano, o en formato vectorial. Se solicita que la calidad sea lo más alta posible. La imagen de la mascota deberá convivir con el logo actual de los Juegos Deportivos Nacionales. Se deberá incluir el nombre que asignan a la mascota (aunque es independiente la elección de la mascota, del nombre).

Deberán reflejar el espíritu deportivo del evento y explicitar de forma escrita las razones del por qué eligieron esa mascota como propuesta.

La identidad gráfica y el nombre de la mascota deberá de representar un mensaje positivo y con energía deportiva, de ninguna manera se podrá ofender ni con el nombre de la mascota ni con el gráfico animado.

Recepción de Propuestas

Las propuestas serán recibidas hasta el viernes 16 de octubre del 2020.

Los interesados podrán despejar cualquier duda llamando al 150 2275 de 8 a 13 hs o vía correo electrónico a:

juegosdeportivosnacionales @deporte.gub.uy

Todas las propuestas deberán enviarse vía correo electrónico a:

juegosdeportivosnacionales @deporte.gub.uy

(de resultar ganadora una propuesta de diseño gráfico, solicitaremos enviar el original).

En el cuerpo de mail debe constar:

– nombre que asignan a la mascota

– explicación del espíritu u origen de la misma

– Nombre de el/los autor/es, cédula de identidad y teléfono de todos los participantes de la propuesta. – Institución y Departamento al cual representan.

Si en un plazo de 48 hs no recibieron confirmación de recepción de mail, llamar al 150 2275.

Selección de Propuestas

Al recibir las propuestas se irán colocando de a dos en las historias de Instagram de la SND (uydeporte), para ser elegida mediante encuesta de todos quienes quieran participar de la misma. Las propuestas más votadas continuarán participando en esta modalidad hasta llegar a la propuesta elegida como ganadora. No serán subidas aquellas propuestas que los organizadores consideren puedan ser ofensivas ya sea con el nombre o con el diseño. El participante autoriza a realizar retoques al diseño original propuesto y cede todos los derechos de propiedad y uso así como cualquier tipo de propuesta a las entidades organizadoras. La participación en este concurso lleva aparejada la aceptación total de las bases.