De Ceibal-Ferro Carril y River Plate-Universitario

Llegó el día nomás. Son los dos partidos pendientes de la séptima fecha del Campeonato Clausura en la «A». Los dos partidos que pasan a acreditarse una trascendencia real, teniendo en cuenta que los cuatro en acción, algo o mucho es lo que se juegan.

Porque en el caso de Ceibal y Ferro Carril en el Dickinson, el combate por el primer puesto en el Torneo Acumulado (suma de las dos tablas) que ambientará la clasificación directa a la liguilla.

Es obvio que los dos tienen asegurada desde ya una casilla en zona de play off, que reportará el avance de tres equipos restantes a la secuencia de definición.

Con River Plate y Universitario en el Parque Carlos Ambrosoni, igualmente resonancia vital.

Porque los 23 puntos de River Plate en el plano de las matemáticas no lo descartan de la chance; ser el séptimo en la tabla.

Pero debe ganar los seis puntos pendientes (el atrasado de hoy y el de la última fecha) y aguardar que Nacional (28 puntos) pierda en la última.

Lo de Universitario, no admite especulaciones: baja a tierra su necesidad. Vencer o vencer.

Le restan tres partidos: el de hoy, el del miércoles ante Ferro Carril y en la última con Ceibal como opositor. Es candidato también a imponerse en el Acumulado, pero sabe demasiado bien que esta misión no reconoce tregua.

Los tres puntos: garantizan. Un empate: abre la grieta de la duda. Perder: una bolea en el arco propio.

Definitivamente es así.