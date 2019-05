Vive en la zona de la cancha de Universitario, sobre Costanera Sauzal (próxima a avda. Barbieri), y llegó a la redacción de EL PUEBLO muy angustiada por lo que vive desde hace ya un buen tiempo: dice ser víctima de permanentes insultos y amenazas por parte de algunos vecinos e incluso en una oportunidad fue agredida físicamente por uno de ellos (“me estaba matando ahorcada y me salvó otro vecino”, dijo).

Se trata de una “barra”, explica, que en las noches se junta a consumir alcohol y otras drogas, por ejemplo en la esquina de Juncal y Costanera Sauzal, donde además de alterar el orden del lugar con música a muy alto volumen y griterío, según la denunciante “venden droga, todos saben que venden y además los vemos vender droga”.

Justamente, cree que el ensañamiento hacia ella es consecuencia de haberlos denunciado por esta situación hace aproximadamente dos años, lo que derivó en que alguno de ellos haya estado preso.

Pero después de eso nada cambió, sino al contrario, “donde me ven, me gritan cualquier barbaridad, bajezas de todo tipo, no sólo en mi casa, también van a insultarme a mi trabajo, que es en la casa de una persona mayor, y me amenazan que me van a volver a ahorcar”.

Dice asimismo que ya ha denunciado en reiteradas ocasiones, “tengo denuncias por atentado al pudor, violencia contra la mujer, y mi abogado me dice que eso puede ameritar cárcel, pero no hay solución, la policía los cita y dice que todo depende de jueces, fiscales”, comenta.

Tiene la intención de reunirse con el Jefe de Policía para explicarle personalmente la situación y plantearle la necesidad de una presencia permanente de la policía en el lugar o, al menos, una recorrida más frecuente por allí.

“Ya presenté todas las lesiones que tengo, ¿qué van a esperar?, ¿qué pase algo?, ¿verme en un cajón?”, concluye.

La denunciante aportó a este diario sus datos personales así como algunos nombres, apellidos y apodos de algunas de las personas agresoras.