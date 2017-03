Adolescente fue procesado por robo de motos.

Una mujer denunció que en la tarde del lunes 13 desde Avenida Barbieri y República Italiana, le hurtaron la moto marca Vital VX 110, de color gris, matrícula HIA 2773. Pero que al día siguiente, de acuerdo a un dato obtenido, la Policía concurrió al barrio Horacio Quiroga, donde habrían ingresado dos personas en moto, sin chapa matrícula y a alta velocidad, retirándose inmediatamente del lugar.

Los efectivos solicitaron autorización a la propietaria para inspeccionar la finca y el terreno, encontrando en el fondo de la misma, entre las malezas, la motocicleta mencionada, la cual se encontraba requerida, incautando la misma. Por este tema, fueron detenidos dos adolescentes y puesto el hecho en conocimiento de la Justicia, se dispuso “el sometimiento a un proceso infraccional previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con respecto a uno de los adolescentes, imputándole dos infracciones graves calificadas como delitos de hurto. Se le impone como medida cautelar la concurrencia al proyecto socioeducativo Miguel Magone por el plazo de sesenta (60) días.

HERIDO

Un hombre denunció a una mujer que lo hirió en el abdomen, lo empujó al suelo y le pegó varias patadas. El sujeto denunció a su expareja, quien en la noche del martes, concurrió al lugar donde se encontraba el denunciante, insultándolo; al intentar retirarse del lugar, comenzaron a forcejear, provocándose una herida en el abdomen, donde la mujer le impidió que se pudiera retirar y en un descuido, lo empujó cayendo al suelo, pegándole patadas.

Manifestó que hace meses que no convive más con ella habiendo finalizado la relación hace 3 semanas. Solicitó que no se le acerque más para evitar que la situación pase a mayores. Consultado el Juez de Turno, dispuso: “mantener a la mujer detenida y luego de las actuaciones dejarla en libertad, no sin antes dictaminarle una prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio en forma recíproca por 90 días, bajo apercibimiento de desacato”.