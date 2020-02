El hombre fue encontrado ahorcado en su domicilio de la ciudad de Nico Pérez

Este domingo la policía departamental de Florida recibió una llamada por un caso de homicidio en la localidad de Nico Pérez, tras encontrar muerto al hombre también hallaron sin vida a su pareja en su domicilio. Fuentes de la investigación confirmaron a Subrayado, que la investigación apunta a que el hombre la mató y luego se quitó la vida.

Sobre la mañana, recibieron un llamado en la que se informaba que un hombre de 25 años se encontraba muerto por ahorcamiento en su vivienda. Las autoridades notificaron a los familiares del hombre, entre los cuales se encontraba el padre de la pareja del mismo.

Cuando el hombre se dirigió a la vivienda de su hija para informarle de lo sucedido con su pareja, la encontró sin vida con abundante sangre. Aún se desconoce la causa de muerte de la mujer, que tenía 29 años y no presentaba indicios de arma de fuego ni de arma blanca. Testigos señalan haberlos vistos juntos la noche del sábado y la mañana del domingo; y de momento, no hay otras personas señaladas como eventuales responsables del asesinato de la mujer.La pareja convivía y no había denuncia previa de violencia, ella era mamá de una niña de tres años.(Fuente: Subrayado)