A las 16:30 horas de ayer, personal policial fue derivado hasta una finca de barrio Caballero Viejo, por un problema familiar; en el lugar, procedieron a la detención de un masculino mayor de edad, y al traslado de una femenina a dependencias policiales.

Se le recepcionó la denuncia a la misma, quien dio cuenta que, su expareja, hace seis meses salió de la cárcel, habiendo convivido durante cuatro meses, separándose posteriormente. Agregó que, el denunciado, en reiteradas oportunidades la agredió físicamente, además de ingresar a su finca sin autorización, acusándola de tener otra relación y amenazándola con un cuchillo. También, manifestó que es consumidor de estupefacientes, por lo que se vuelve más agresivo.

En horas de la tarde de ayer, al llegar a su domicilio, el indagado estaba acostado en su cama, levantándose, diciéndole que se vaya, que iba a desarmar el rancho, agarrando un pico y comenzando a tirar sus cosas; para evitar los daños, se tomó a golpes con su pareja, resultando lesionada.

Solicitó medidas cautelares, ya que teme por su integridad física y por la de sus hijos. Interviene Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

SU HIJA NO QUISO IRSE CON ÉL Y LA AMENAZÓ

Una femenina mayor de edad denunció que, estuvo casada durante seis años, teniendo una hija en común con el denunciado, de quien actualmente se encuentra divorciada, teniendo la tenencia de la menor, existiendo régimen de visitas. El día jueves, el hombre se presentó en el horario establecido a retirar a la menor, momento en el que esta comenzó a llorar, negándose a ir con su padre, intentando cincharla del brazo para llevársela; al manifestarle que la niña no quería ir, la insultó con el más bajo vocabulario, retirándose. Momentos más tarde, empezó a amenazarla por mensajes de texto, con no dejarla llevarla de vacaciones. Solicitó el cese de las agresiones y apercibimiento de conducta. Intervino D.D.V.D.G.