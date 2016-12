Salía de la escuela como cada tarde donde la esperaba su mamá. Se subió a la moto para dirigirse a su casa en la avenida Viana a la altura del 1100 en un complejo de viviendas ubicado cerca de la cancha de Ferro Carril. La niña de 10 años iba sujetada a su progenitora pensando en llegar cuando en el cruce con la calle Corrientes, las cosas cambiaron de golpe.

Un automóvil que pretendía cruzar hacia la transitada avenida paró al ver que venía el birrodado pero alcanzó a golpearlo. Allí cayeron al pavimento madre e hija, la pequeña se llevó la peor parte.

Tuvo una fractura expuesta que la hacía pensar en una situación compleja. Anoche quedó internada donde iba a recibir una intervención quirúrgica, y tras esto quedaría hospitalizada hasta ver la evolución de su situación.

Según consignaron fuentes policiales a EL PUEBLO si bien no tenía un estado de gravedad, sí había alcanzado a tener una lesión de entidad. La madre de la niña recibió politraumatismos leves.

La justicia ordenó las pericias de los frenos, la intervención del médico forense y que se eleven los antecedentes.

LA GARRAFA

Luego de los incidentes ocurridos previos al partido entre Nacional y Peñarol el pasado domingo, la Policía detuvo al más buscado de los agresores, que había arrojado una garrafa de 13 kilos contra un grupo de funcionarios policiales. Ayer mismo el sujeto fue remitido ante la justicia que lo terminó procesando con prisión con una pena severa.

Recordemos que el pasado martes, cuatro salteños fueron procesados con prisión por estar implicados en un delito de receptación. Pero la Policía siguió buscando y encontró en Solymar (Canelones) al individuo que dio la nota en ese momento, arrojando un objeto pesado y contundente contra los funcionarios policiales.

Según informó ayer el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat a EL PUEBLO el Juez Letrado en lo Penal de 3º Turno, Dr. Gustavo Iribarren, dispuso el procesamiento con prisión del hombre sospechado de haber arrojado una garrafa sobre las fuerzas policiales en el Estadio Centenario el día domingo en ocasión del frustrado encuentro deportivo entre los clubes de Peñarol y Nacional.

El magistrado le imputó un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado en grado de tentativa, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación.

La agravante especial señalada por el magistrado se funda en el artículo 310 bis del C. Penal, por la calidad ostensible de funcionario policial de la víctima, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones.

La agravante muy especial refiere al impulso de brutal ferocidad indicado en el numeral 1º del artículo 312 del Código Penal. El magistrado difirió la expresión de los fundamentos de su resolución por un plazo de hasta 48 horas (art. 125 inc. final del CPP modificado por ley 18.359).

DOS VECNOS ENTRARON A LA FINCA Y LO LESIONARON CON GOLPES Y UNA PIEDRA

Una mujer denunció que cuando se encontraba durmiendo con su pareja, en determinado momento ingresaron al domicilio dos vecinos, quienes sin mediar palabras, comenzaron a agredirlo con golpes de puño y con una piedra, provocándole lesiones en la cabeza y generándole abundante sangrado, por lo cual el sujeto fue trasladado al nosocomio local.

Puesto el hecho en conocimiento del Juez de Penal de 2do. Turno, dispuso “la intervención del médico forense para el lesionado, la intervención de la Policía Científica para que realice relevamiento en el lugar de los hechos, que se labre acta a los testigos y la detención de los presuntos autores”. Investiga la Seccional 3ra.

LESIONES PERSONALES ENTRE VECINOS

En la mañana del martes, el personal policial de la Seccional Segunda concurrió a una vivienda del barrio Lazareto, donde un sujeto mayor de edad se encontraba lesionado, manifestando que momentos antes, un vecino comenzó a tirar piedras hacia su casa, provocando daños en la misma.

Y dijo que luego de esto, inmediatamente, ingresó a su domicilio y sin mediar palabras lo agredió, trabándose en lucha con el mismo, resultando el denunciante lesionado.

Por tal motivo, fue trasladado hasta el Hospital y posteriormente concurrió a la seccional a hacer su denuncia. Pero en la comisaría se presentó el otro hombre, siendo averiguado respecto a los hechos. Al ser enterada la Jueza Penal de 2do.

Turno, dispuso: “coordinar con el Médico Forense para ambos, que se haga el relevamiento de daños por parte de la Policía Científica y que se elevaran los antecedentes”. Intervino GRT y Seccional 2da.

PROBLEMAS DE VECINDARIO

Un hombre denunció que en la madrugada de ayer, escuchó ladrar a sus perros, por lo que salió al frente de su domicilio, divisando a un vecino el cual pretendía ingresar al lugar. Por lo que lo corrió y posteriormente, este regresó comenzando a tirar piedras y cascotes hacia su finca.

provocó daños y al intentar dialogar con el mismo, fue agredido por este, resultando lesionado. Enterada la Juez Penal de 2do. Turno, dispuso: coordinar Médico con el Forense para el lesionado, que la Policía Científica realice el relevamiento fotográfico en el lugar del hecho y se procure ubicar al presunto autor y una vez habido volver a enterar”.