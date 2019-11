En la noche del miércoles, a la hora 20:32, la Mesa Central de Operaciones, derivó a personal policial hasta calle Uruguay casi Arregui, donde se perpetró una rapiña.

En el lugar, se entrevistó a una mujer y a un hombre, ambos mayores de edad, quienes manifestaron que, fueron abordados por dos individuos que circulaban en moto, los que, mediante amenazas con un arma de fuego, les sustrajeron un bolso de mano, el cual contenía un celular y dos cuchillos.

Las víctimas fueron asistidas por el médico de guardia de la emergencia móvil EMI, diagnosticando al hombre: «lesión cortante a nivel de cuero cabelludo, región parietal derecha», dándole de alta en el lugar. No se realizaron detonaciones. Concurrieron a una dependencia policial por sus medios a radicar la denuncia. Se realizaron amplias recorridas en procura de los autores. Se trabaja en el caso.

Un hombre fue agredido por dos individuos que le robaron su moto

Efectivos policiales se hicieron presentes en la noche del miércoles, a la hora 20:47, en calle Artigas casi 25 de Mayo, donde un ciclista sufrió una rapiña.

En el lugar, se entrevistó a un hombre mayor de edad, quien manifestó que, circulaba por la vía pública en bicicleta marca Scott, modelo 750, cuando fue abordado por dos individuos que lo hacían en moto, quienes lo golpearon con un arma de fuego y le hurtan el birrodado.

Agregó que, estaría lesionado pero, no quiso recibir atención médica. No se realizaron detonaciones. Se realizaron recorridas en la zona. Se derivó el caso a la Dirección de Investigaciones.