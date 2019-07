Hubo varias rapiñas denunciadas el fin de semana

Pese a ser día de elecciones y donde se presume que hay muchos funcionarios policiales que andan en las calles custodiando la jornada electoral, fueron varios los hechos de violencia que se registraron. Entre ellos, una serie de rapiñas que dan cuenta de que la violencia campea.

HURTO EN FINCA

En el día de ayer, hora 18:39, personal Policial es derivado a una finca ubicada en calle Lucas Caffre a la altura del 500, en el lugar es entrevistado su propietario, quien manifiesta que personas extrañas mediante forzamiento en una puerta, le hurtaron una moto marca ROCKET modelo 110 color negro y ropas varias. Se investiga.

HURTO EN FINCA

En el día de ayer, hora 20:58, personal Policial concurre a una finca ubicada en calle 6 de Abril 1200, por hurto. En el lugar es entrevistada su propietaria quien expresa que se ausentó de su domicilio por 30 minutos, quedando el mismo sin moradores, al regresar se percata que la puerta del frente se encontraba dañada, y la faltante de un televisor de 32 pulgadas. Se investiga.

TENTATIVA DE RAPIÑA

El sábado sobre la hora 21:36, Mesa Central de Operaciones toma conocimiento que en un comercio ubicado en avenida Solari al 2200 habría una rapiña y disparos de arma de fuego, derivando personal Policial.

En el lugar es entrevistado su propietario, quien manifiesta que llegaron dos masculinos en moto, ingresando uno de ellos al comercio con un arma de fuego, quien al ser interceptado por el hijo del comerciante, éste le efectúa un disparo en el ante brazo izquierdo, dándose a la fuga. Siendo trasladado al HRS en vehículo particular para su atención, diagnostico primario “Herida de arma de fuego en ante brazo izquierdo con orificio de entrada y salida”. Concurre Policía Científica efectuando el relevamiento correspondiente. Se investiga.

RAPIÑA

Ayer sobre la hora 10:30 personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a calle Agraciada al 2600 por una rapiña. En el lugar es entrevistado la víctima, mayor de edad, quien manifiesta, que en circunstancias que se encontraba en la finca, se aproxima una pareja (femenina y masculino), quienes mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurtan un celular marca Samsung modelo Galaxy J6, color negro y una billetera, la cual contenía en su interior documentos varios, dándose los mismos a la fuga, agregando la víctima que no resulto herido por lo sucedido.

DESORDEN EN VÍA PUBLICA

En el día de la fecha hora 11:40 personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a las intersecciones de las calles Gral. José G. Artigas y Florencio Sanchez por un desorden. En el lugar se constata que se trataría de un desorden entre dos femeninas menores de edad, siendo una de ellas quien resulto lesionada, haciéndose presente Unidad de Emergencia UCMS, donde el médico a cargo la asiste, diagnosticando en forma primaria “TEC, sin perdida de conocimiento”, siendo traslada a urgencias del Hospital Regional Salto, así mismo la restante menor de edad se le realiza los tramites pertinentes.

Se hace saber CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS de fecha 27/06/2019 desde la hora 08:00 al 28/06/2019 a la hora 08:00.

-C.M.G.S., procesado sin prisión como autor un disparo de arma de fuego en reiteración real con un delito de desacato agravado.

-N.T.A.Y., procesado sin prisión como autora responsable de un delito continuado previsto en la modalidad de ofrecer en venta o negociar de cualquier modo sustancia estupefaciente.

-C.M.Z., procesado con prisión como autor responsable de un delito continuado previsto en modalidad de ofrecer en venta o negociar de cualquier modo sustancia estupefaciente.

-J.C.M.L., procesado con prisión como autor responsable de un delito continuado previsto en modalidad de ofrecer en venta o negociar de cualquier modo sustancia estupefaciente y un delito de tráfico interno de armas y municiones y tenencia no autorizada de armas en régimen de reiteración real.

-C.E.G.M., procesado sin prisión por un delito de tráfico interno de arma de fuego y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos.

-J.N.S.G., procesado con prisión por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

-S.A.E.M., procesado con prisión por un delito de violación de domicilio.

PRONTUARIADOS POR FALTAS: No se registran.

ADOLESCENTES CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS:

-M.O.A., procesado por un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos. Obra social Don Bosco.

HURTO INTERIOR DE FINCA

Eran las 7:33 de la mañana de ayer domingo, cuando el personal Policial es derivado por el Centro de Comando Unificado a una finca ubicada en Calle 3, Barrio Quiroga, por hurto. En el lugar es entrevistada su propietaria, quien manifiesta que mediante daños en una reja del frente de la finca, ingresaron personas extrañas y le hurtaron del interior del dormitorio la suma de $U 4.000 que se encontraban en un monedero y un celular J7 2016 color plateado. Se investiga.

RAPIÑA

Ayer a la hora 9:20, un masculino mayor de edad se presenta en Seccional Segunda y efectúa denuncia por rapiña, manifiesta que en momentos que se baja de un taxi en avenida Batlle al 2400 se le aproxima una femenina y un masculino, quienes mediante amenazas con un cuchillo le sacan la suma de $U 8.000 y la billetera con documentos, retirándose del lugar. Se investiga.

HURTO EN FINCA

Faltaban pocos minutos para las cuatro de la tarde, la Mesa Central de Operaciones toma conocimiento que en calle Gutierrez Ruiz y calle 4, barrio Victor Lima, vecinos tienen retenido a un masculino por hurto en finca. Se deriva personal Policial al lugar, entrevistándose con la víctima, un masculino mayor de edad, quien manifiesta que momentos antes un masculino ingreso a su finca por los fondos, llevándose ropas varias, dándose a la fuga, logrando interceptarlo a pocos metros, procediéndose a efectuar un arresto ciudadano.

Puesto en conocimiento Fiscal de Turno dispuso: “que el detenido sea trasladado a Seccional Policial para tramites de rigor y que permanezca en calidad de tal”. Se ampliará.