Con la modelo Mariana Rodríguez:

Mariana Rodríguez es una salteña originaria del barrio Ceibal, pero con un espíritu de superación que lo trasladó a su propia vida. Es modelo y ha podido participar de importantes eventos de carácter internacional. Además, estudia la carrera de Contador Público, algo que siempre le gustó, que han sido dedicarse a los números. Pero su generosidad y su espíritu solidario la han llevado a hacer eventos a beneficio de muchas personas.

Un ejemplo fue el evento realizado a beneficio del Grupo Oncológico Vivir Mejor, que nucleó a un importante número de personas tras la organización del evento de la mano de Mariana. Con ella, nuestra sección semanal Al Dorso.

¿Cómo es tu nombre, cuál es tu edad y cuál es tu lugar de nacimiento?

Mi nombre es Stefany Mariana Rodriguez, actualmente tengo 26 años de edad y nací en la ciudad de Salto.

¿En qué barrio creciste y como se conforma tu familia?

Crecí en el barrio Ceibal, junto a mi familia, la cual se compone por mis padres, tengo una hermana que se llama Jessica y también tengo un hermano cuyo nombre es Dilan.

¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste?

Soy Técnica en Administración de Empresas, soy egresada de la UTU y también soy estudiante avanzada de la carrera de Contador Público en la Universidad Católica del Uruguay.

¿Cuáles eran tus sueños de joven?

Con mis sueños, yo soñaba con ser Actriz y también Bailarina. Y también estaba en mis metas poder tener un refugio para animales.

¿Lograste concretar algunos? ¿Cuáles?

En el año 2019 logré concretar mi sueño de ser Actriz participando en la película Conquest, que se rodó en la ciudad de Montevideo. También he bailado en muchos lugares públicos.

¿Qué profesión habías elegido?

En cuanto a mi profesión yo elegí estudiar Contador Público y modelaje. Ambas son las que estoy desarrollando en este momento de mi vida.

¿Cuándo ingresaste al mundo del modelaje?

Ingresé al mundo del modelaje en el año 2011 en la escuela Activa Models. En el correr de los años participé de varios desfiles en la región. Y el año pasado en el 2019 fue un año explosivo ya que realicé un book en Puerto Madero en Buenos Aires. Y tuve la oportunidad de poder ganar varios castings de moda.

¿Cómo es vivir la vida cotidiana siendo modelo?

Primero que nada, se es modelo de persona, dando ejemplo de valores en forma diaria en todos los ámbitos de mi vida, ya que el modelaje en sí lo práctico en mí tiempo libre. Cada persona debe ser protagonista en su propia vida, por lo cual debe y tiene que amarse, valorarse y buscar lo que realmente le hace feliz, cuando una persona se ama y es feliz consigo misma, brinda a los demás la mejor versión de uno. Por eso cada persona debe ser un ejemplo, un modelo a seguir. Pero el cambio empieza por uno. Siempre hay algo para mejorar y ser cada vez una maravillosa persona.

¿De cuántos eventos participaste?

Entre eventos nacionales e internacionales que he tenido la oportunidad de participar los mismos suman 17.

¿Pensas que las personas que se dedican al modelaje pasan por un cuestionamiento prejuicioso? ¿Lo piensas seguir haciendo?

El modelaje es un mercado difícil, pero los prejuicios están en cada uno. Si uno sueña con ser modelo sin importar si tenés capacidad o aptitudes para eso, tenés que prepararte y luchar hasta conseguirlo. Cuando uno se acepta tal cual es y es feliz, no importan los perjuicios de la gente. Ejemplo: si una persona critica, siempre ve defectos en los demás, es una persona negativa, eso es un conflicto interno que tiene que manejar, porque uno no ve el mundo tal cual es, sino tal cual somos. Si en cambio ve felicidad, armonía, gente positiva, es porque está vibrando de esa manera y es así como ve las cosas.