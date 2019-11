Gladiador 2 Salto Uruguay 1

Fue a los 26′ del segundo tiempo, cuando Milton Tabárez metió el frentazo del 2 a 1. ¿Qué cabía después, sino el Gladiador jugando a “pico y pala”, para trabajar lo que sería victoria clave y pasaje a la Liguilla?

Porque si padeció complicaciones defensivas cuando Ezequiel Martínez metió un par de desbordes con taponazos incluídos, el cerrojo se produjo después y Salto Uruguay dejó de generar: esa es la verdad.

Ya no más abanico abierto en materia ofensiva y con Gladiador convencido de la tesitura a la medida de la circunstancia: la espera que limita espacios y el contragolpe que es arma natural.

El hecho es que Salto Uruguay se fue quedando sin cartuchos. Se apagó arriba. Jorge Fleitas descargó un par de bombas aéreas desde el arco, señales de un rival que ya dejaría de saber el cómo.

Ese decano del final, distó del primer tiempo.

Por lo menos en los 20′ de arranque, encuadrando el partido a su paladar.

Desde la superior sintonía de volantes, más esos tres puntas permanentes a los cuales apostó el DT.

La espléndida definición de Paolo Tabárez a los 23′ combando la pelota con zurda y seis minutos después, el empate de Gladiador, cuando pasaba a reconocer las primeras situaciones a favor.

Explotó al “Loli” Quiroga y por la derecha buscó.

Aunque no siempre funcionaron las sociedades, chances planteadas.

No solo el empate de Carlos da Silva, balazo frontal ligeramente hacia la derecha de Agustín Carrara, sino ese frentazo de Quiroga que impactó en el madero.

Convengamos: a los dos les costó.

Y a Gladiador más, por eso después del 2 a 1, había que apelar a los recursos del temperamento general, más la eficacia defensiva como soporte.

Más que nunca la actitud a la medida.

De “pico y pala”…y sin complejos. A lo Gladiador.

Casi respondiendo a la raíz suya.

Del barrio proletario y con los sueños al sol. Fue el tercero en avanzar a la Liguilla. No es un invitado de ocasión.

Es el derecho a partir de su vigencia.

Esa vigencia que no falta.

Esa que no deja de estar. Viene de tiempo.

La historia gladiadora de este equipo.

Le abrieron la puerta. Y entonces entró.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Campo de juego: Parque Dickinson.

Segundo partido clasificatorio para la Liguilla final.

Árbitro central: Walter Araújo (Muy bien).

Asistentes: Miguel Pereira-Ivo Moreira.

Público: 1.200 personas.

GLADIADOR (2)- Jorge Fleitas; Michael Izaguirre, Juan de los Santos, Elbio Conti, Ramón de Mora; Braian Bermúdez (Danilo Urruti), Héber Eduardo Martínez (Braian Da Silva), Carlos Da Silva, Milton Tabárez; Juan Pablo Otorgues, Rodrigo Quiroga (Fabián Leytes). DT: Rony Guzmán Costa.

SALTO URUGUAY (1)- Agustín Carrara; Adrián Rivero, Richard requelme, Ignacio Bueno; Ricardo Javier Gómez, Miguel Márquez, Rafael cereijo, paolo Tabárez (Sebastián Díaz); Gabriel Suárez, Emanuel Fraga (Leonardo Rivero) y César Silveira (Rodrigo Ezequiel Martínez). DT: Rodolfo Martín Ferrando.

GOLES: 23′ Paolo Tabárez (S.U); 29′ carlos da Silva (G). Segundo tiempo: 26′ Milton Tabárez (G).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Elbio Conti-Héber Martínez-Milton Tabárez.

EL MEJOR DE SALTO URUGUAY: Rafael Cereijo.