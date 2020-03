La Universidad de la República y el Instituto Pasteur trabajan hace tres semanas en una prueba para concretar kits nacionales de diagnóstico de coronavirus que garanticen soberanía al país. El plan es apoyado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y se prevé que en un mes estén disponibles. Las autoridades agradecieron la rápida respuesta y el apoyo del Ministerio de Salud Pública para combatir la pandemia.

Investigadores de las facultades de Ciencias y de Medicina, el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur desarrollaron técnicas de diagnóstico molecular para detectar COVID-19 que, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), servirán para la detección de casos de coronavirus en pacientes con sospecha de la enfermedad.

Estas herramientas de detección son fundamentales porque otorgan soberanía a la nación, catalogaron las autoridades sanitarias en la videoconferencia realizada este viernes 20 desde la sede de la Universidad de la República (Udelar).

En el encuentro participaron el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y el director del Instituto Pasteur, Carlos Batthyány. Los jerarcas presentaron los avances del proyecto en la sala Maggiolo de la principal casa de estudios a través de una plataforma digital de transmisión por Internet (streaming).

Arim relató que los profesionales uruguayos iniciaron el trabajo hace tres semanas en laboratorios de la universidad, en base a protocolos de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico del virus. Los resultados fueron comunicados al ministerio el lunes 16 y martes 17 para comenzar labores en conjunto con los técnicos de la secretaría de Estado.

Ante la información auspiciosa de la Udelar, Salinas “mostró enorme voluntad política de avanzar”, aseguró el rector. Como ejemplo, destacó que, por primera vez en décadas, la universidad accedió a muestras del laboratorio de Salud Pública, material que sirvió para proseguir y confirmar los buenos registros del trabajo académico. “Eso no quiere decir que el proceso de validación esté cumplido, quiere decir que vamos en un muy buen camino y a ritmo acelerado”, dijo Arim. El académico añadió que el jueves 19 se hicieron pruebas adicionales con las mismas características, nuevamente con muy buenos resultados.

Si bien el objetivo es concretar los kits en un mes, “faltan etapas, como contrastar con muestras biológicas originales que permitan avanzar en la implementación de estas pruebas diagnósticas como una colaboración de la Udelar y el Instituto Pasteur a esta lucha que está viviendo el país contra la expansión del coronavirus”, sostuvo Arim.

En la oportunidad, valoró que otras instituciones mostraron su compromiso. Mencionó a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que abrió un llamado para el desarrollo y elaboración de un kit de diagnóstico de COVID-19 en plazo corto, con financiación de hasta el 80 % del proyecto, con un monto máximo de 6 millones de pesos uruguayos.

El rector de la universidad reconoció la vocación y solidaridad de decenas de jóvenes investigadores que ofrecieron su esfuerzo para implementar medidas. Señaló que es probable que, en las próximas horas, profesionales de la Udelar colaboren en el laboratorio de Salud Pública. Hace 48 horas el laboratorio del Centro Universitario Regional de Salto también se puso a disposición del MSP. Asimismo, el laboratorio del Hospital de Clínicas trabajará en la validación del proceso de diagnóstico.

Equipamiento para diagnóstico de coronavirus significa mojón en el desarrollo nacional, aseguró ministro de Salud Pública

“Sin lugar a dudas, es un antes y un después en el país, porque si el día de mañana este virus o uno nuevo llegara a desarrollarse, estamos con la tecnología para desarrollar un segundo kit para una nueva variante de este mismo virus u otro”, afirmó el secretario de Estado en la conferencia.

“En cuanto nos explicaron en qué consistía, vimos la importancia que tenía, en virtud del cuello de botella logístico que se generaba en la llegada de los kits. Por otra parte, es un desarrollo nacional.

Este kit no pretende competir con la industria, sino que va dirigido en forma de bien social y devuelto a los sectores más carenciados, a través de ASSE y el Hospital de Clínicas”, acotó el ministro Salinas.

El MSP buscará una distribución estratégica de los kits en los laboratorios porque, si bien la región metropolitana concentra dos tercios de la población, el Gobierno busca la equidad de acceso y reducir las barreras en todo el país, lo que significa en este caso que las muestras lleguen a centros de salud cercanos para la detección de la enfermedad, añadió.

“Esto va a permitir a mucha gente vinculada a la salud, bomberos, policías, eventualmente militares, que, en el caso de tener síntomas respiratorios, cuente con un examen negativo para reintegrarse rápidamente a su puesto de trabajo o, si es positivo, para guardar las medidas de aislamiento necesarias”, agregó el jerarca.

Instituto Pasteur inició proceso de adquisición de reactivos que utiliza kit de diagnóstico uruguayo

Por su parte, el director del Instituto Pasteur, Carlos Batthyány, destacó la rapidez con la que se conformó el grupo cuyo objetivo es servir para aliviar la crisis provocada por el coronavirus en el país. En particular, resaltó el rol que desempeña el ministro Salinas.

Explicó que los jóvenes investigadores que desarrollaron el procedimiento adaptaron a las condiciones uruguayas el protocolo de la Universidad de Hong Kong.

“Esperamos que en no más de un mes se haya transformado en un kit diagnóstico validado y registrado frente a las autoridades nacionales”, dijo.

El objetivo no fue sustituir los demás kits de diagnóstico, sino limitar la dependencia internacional de ellos, y esto fue posible gracias al uso de la herramienta Desafío de la ANII, precisó.