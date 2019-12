Cuando restaban un par de minutos para la conclusión del partido, Emilio Silva no lo pensó dos veces y mandó a la cancha a Nicolás Sánchez. Pese a la edad que tiene, menos de 20, el «Nico» sostiene una leyenda de ataja penales. Universitario creyó en el gurí….y el gurí fue expositor de los recursos que no le faltan.

Fue al tiempo del séptimo penal ejecutado por Universitario, en la hora de la definición, después del empate 1 a 1 al cabo de los 90′. Izaguirre se hizo gol, hasta que llegaría el turno de Edinson Kurosvki.

Le salió el remate buscando el palo derecho. El «Nico» arqueó el cuerpo y el rechazo desde el instinto. La felina y plástica reacción del heroico Sánchez.

Y fue la noche de ese Universitario finalista. El que gritó a los cuatro vientos la verdad de su vigencia, a pesar de los pesares.

A pesar de las zancadillas del destino. De aquella vez no tan lejana, cuando Lavalleja de Minas le robo el sueño de campeón.

Más después, la pesadumbre colectiva por el DT al que añoran y se la van jugando también por él.

Al fin de cuentas, el fútbol también pone a prueba la contextura humana de los interpretes. Más allá del jugador, la ternura que se vuelve rebeldía. Y a la rebeldía se le da por ganar, después de atajar un penal.

ESA EXPULSIÓN DE DÁVILA

En los 21′ del primer tiempo, cuando la pelota fue bombeada desde derecha a izquierda. La aparición de Franco Suárez, sin auxilio defensivo alguno por ese lateral rojo, fatalmente expuesto a la distorsión.

La hora en que Franco metió el taponazo al segundo palo.

Fue el 1 a 0.

Martín Silva fabricó una chance primero y Valentín Fornaroli, palo mediante otra vez, cuando el contragolpe se hizo manual a favor.

Universitario con la baja de Alexander Píriz por lesión a los pocos minutos. Y Ferro sin Dávila a los 43′ cuando vio la roja en manos de cinco minutos. Dos infracciones intencionales al toque. El árbitro obró desde la resolución que cabía. Esa expulsión de Dávila, a Ferro pareció partirlo. Giró la mira hacia Jony Fleitas. Había que fortalecer la trinchera.

POR AHÍ….ESE VALENTÍN

No hay caso con Valentín Fornaroli. Al compás de él, Universitario fue iluminando su propia concencia. Ya en el primer tiempo por zurda y en los primeros 20′ de la recta final también. Hasta que en los 9′ la pelota llegó desde la derecha.

El hueco libre y la decisión por Valentín.

Le pegó en seco. Fue inatajable.

Verdad sea dicha: la justicia se patentó señorial. Porque además Ferro se fue comprimiendo. Sin una llegada neta en la recta final. Producciones individuales al margen de resonancias.

Aportes en cuentagotas. Funcionamiento maltrecho.

Tirado atrás. Condenado a la espera para resistir y algún contragolpe que nunca llegó. Pareció someterse al designio de los penales.

Allá fue. A esa apostó, en medio de las limitaciones expuestas.

Hasta sin reacción temperamental.

Distante, lejano. Aún cuando Universitario se llamó a tregua, apagando carteles de construcción y llegada.

Hasta los penales. El 4 a 4 en la primera tanda. Después un 2 a 2 transitorio.

El remate de Izaguirre al gol. Y esa hora cumbre del «Nico» Sánchez.

Heroico el gurí.

Ese mismo gurí de la leyenda que rescatará al atajador de penales. Entró para atajar. Y atajó nomás.

¿De puro audaz?…¡De puro capaz!

Casi un acto de rebelión.

Para que se acabe el tiempo del destino y sus zancadillas.

Para que se acabe.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así Pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por las semifinales. Segunda fase de definición.

Campeonato Salteño. Divisional «A».

Árbitro central: Walter Araújo (Muy bien).

Asistentes: Fernando Samit-Marcelo Díaz.

UNIVERSITARIO (1-7)- Luciano Díaz (Nicolás Sánchez); Enzo Albano, Octavio Pintos, Richard Rodríguez, Pablo Sotelo (Santiago Izaguirre); Marcelo Menoni, Franco Ávalos, Luis Martín Silva, Valentín Fornaroli; Alexander Píriz (Dán Araújo), George dos Santos.

Director Técnico: Paulo Emilio Silva.

FERRO CARRIL (1-6 )- Jony Fleitas; Enzo Albano, Juan Viera, Juan Coelho (Franco Matías Bentín), Franco Suárez (Edison Kurovski); Davis Santana, Santiago Dávila; Nahuel Machado, Carlos Alberto Vera (Agustín Panza), Guillermo Confalonieri); Jorgeluis Vera.

Director Técnico: Ramón Romero.

GOLES: 21′ Franco Souza (FC). Segundo tiempo: Valentín Fornaroli (U).

EXPULSADO: 43′ del primer tiempo, Santiago Dávila (FC).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Valentí Fornaroli.

EL MEJOR DE FERRO CARRIL: Juan Viera.

A la hora de los penales

En la primera tanda de cinco penales, nivelaron 4 a 4. Para Universitario convirtieron: Marcelo Alexander Menoni, Luis Martín Silva, Franco Ávalos, George dos Santos; malogró Valentín Fornaroli. En Ferro Carril convirtieron: Fabián Agustín Panza, Juan Viera, Guillermo Confalonieri, Jorgeluis Vera; malogró Enzo Sebastián Albano.

Tras ello, uno y uno. Octavio Pintos en Universitario: gol. Franco Bentín en Ferro Carril: gol. Dan Araújo en Universitario: gol. Nahuel Machado en Ferro Carril: gol. El séptimo penal, Santiago Izaguirre lo transformó en gol. Nicolás Sánchez rechazaría el penal ejecutado por Edison Kurovski.