Los 45 puntos alcanzados. Es el primero del Acumulado.

Aseguró una plaza en la liguilla. Se evita pasar por la aduana previa.

Universitario es directo, frontal, no convive con la duda.

Por eso los cinco goles a Ceibal. Por eso esta cuestión existencial de sentirse protagonista, cuando además lo es. ¿Cuánto tiempo de Ceibal sin padecer cinco goles en contra en un mismo partido?

A partir de ese Universitario que vive, luce y decide, razones de peso para pesar y pisar.

Con el 2 a 0 del primer tiempo. Primero el remate de larga distancia de Ávalos, después el arte de Alexander a la hora de resolver para mandarla contra el palo.

Si algo le faltaba a Universitario para templar el grito de justicia ganadora, el arranque del segundo tiempo. Richard Rodríguez volando por izquierda, el centro hacia el medio y Jacques para anticipar. Después Joaquín a la hora del cuarto, tras la pelota que peló en el área y en los 10′ el remate libre de Martín Silva volcado sobre zurda. Cerró el remate. El “Nene” Hernández con el gesto técnico que fracasó, para terminar hundiéndola. Fue quinto y letal.

Ceibal se fue armando de alguna coraza espiritual. Dinamitó la media cancha para quedarse con la pelota, se atrevió arriba y por dos veces Emiliano Maciel se hizo gol.

Por lo menos para achicar la distancia. Para que la estadística tenga piedad.

Pero de lo que no hay dudas es la vigencia misma de este Universitario.

Después de todo….¡es el campeón!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

*********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Fernando López (Bien).

Asistentes: Jorge Caffre-Miguel Pereira.

UNIVERSITARIO (5)- Luciano Díaz; Elías Andaluz, Octavio Pintos, Matías Flores (Facundo Correa), Richard Rodríguez; Joaquín Jacques, Marcelo Menoni, Franco Ávalos (Luis Facio), Martín Silva; Alexander Píriz, George Dos Santos (Diego Nicolás Llama).

Director Técnico. Ramón Rivas.

CEIBAL (2)- Alfredo Hernández; Robert Rodríguez (Sebastián Farías), Pablo Malinovski (Braian de los Santos), Juan Darío Rondán, Franco Rivero; Agustín Suárez, Fabricio Añasco, Charly Cabrera, Braian Albín (Matías Sabarrós); Emiliano Maciel, Fabio Rondán.

Director Técnico: Ruben González.

GOLES: 30′ Franco Ávalos (U); 33′ Alexander Píriz (U). Segundo tiempo: 5′ y 8′ Joaquín Jacques (U); 10′ Martín Silva (U); 25′ y 30′ Emiliano Maciel (C).

Expulsado: 45′ del segundo tiempo, Luis Eduardo Facio (U).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Joaquín Jacques-Alexander Píriz.

EL MEJOR DE CEIBAL: Emiliano Maciel.