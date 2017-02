Fútbol Sala. Se conocen los detalles para la diputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales

Tras la reunión semanal de la Liga Salteña de Fútbol Sala llevada a cabo en la jornada del pasado martes a la noche, y posterior a la lectura de los formularios de partidos correspondientes a la fecha jugada, se procedió a realizar la fijación para una nueva fecha del campeonato “Salteño” en ambas divisionales, la que ya estará iniciando en la jornada de mañana viernes a la noche en el gimnasio del Club A. Universitario, con la disputa de uno de los partidos destacados de la fecha en la divisional “B” (también se destaca Tigre vs G 5), compromiso que tendrá al puntero Almagro, enfrentando a uno de sus escoltas (hoy ocupando la 3ª ubicación en tabla) Parque Solari.

Novedades importantes, también surgieron en dicha reunión, como por ejemplo la presencia de Ceibal para regularizar su situación administrativa, y se espera que el resto de los equipos que se encuentran en la misma situación hagan lo propio en la próxima reunión, ya que de lo contrario, de no suceder esto, la dirigencia de la Liga tomará las medidas reglamentarias correspondientes.

Cabe destacar que mañana viernes se estará iniciando la décima (10ª), y última fecha en la divisional de ascenso (“B”), y en la jornada de sábado comenzará a jugarse la segunda fecha, pero de la 2ª rueda en la divisional de privilegio (“A”).

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Todos los detalles de días, y horarios para la disputa de una fecha del “Salteño” que arranca mañana viernes en el gimnasio rojo de la “U”

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

10ª Fecha: (Última de la 1ª rueda) Divisional “B”

2ª Fecha: Segunda rueda divisional “A”

Viernes 17 de Febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora 22.00: ALMAGRO vs PARQUE SOLARI (“B”)

Sábado 18 de Febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 20.0: CEIBAL vs FLORIDA (“A”)

Hora 22.00: TIGRE vs G 5 (“B”)

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: CHANÁ vs RIVER PLATE (“A”)

Domingo 19 de Febrero

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: FERRO CARRIL F.C vs ATL. ARSENAL (“A”)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: UNIVERSITARIO vs SALTO ROWING (“A”)

Hora 22.00: ATL. JUVENTUS vs PEÑAROL (“B”)

Libre: Saladero