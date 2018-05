Fútbol Juvenil

Una delegación de Universitario en categorías Sub 14 y Sub 15 estará realizando una serie de partidos amistosos en Buenos Aires en la mini gira que comenzará hoy viernes 18 y se extenderá hasta el lunes 21 inclusive.

Los chicos del rojo de calle Brasil tendrán como rivales a equipos como River Plate y Boca Juniors. Anoche se realizó el lanzamiento de esta mini gira en las instalaciones del Salto Hotel y Casino con la presencia de los 33 chicos que representarán no solo a la U sino a todo Salto.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra el presidente de la Comisión de Fútbol Ignacio Cujo, el director técnico de sub 14 y 15, Rodolfo “Lolo” Aguirre, el representante del grupo de padres, Italo Tenca, el coordinador de las categorías juveniles Joaquín Correa, la neutral de la Liga Salteña de Fútbol, Berta Gómez, el director de Deportes de la Intendencia de Salto, Christian Pintos y el secretario general de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia.

TORNEO PRIMAVERA ROJA: LA SEGUNDA EDICIÓN SE JUGARÁ DEL 15 AL 21 DE SETIEMBRE.

La oportunidad sirvió para que el dirigente Ignacio Cujo anunciara que en este 2018 se realizará la segunda edición del Torneo denominado “Primavera Roja”, exclusivamente para la categoría sub 14. Será del 15 al 21 de setiembre, seguramente en el estadio Dickinson, la idea es que participen 16 equipos de varias partes del mundo. Para ello se curso invitación a los siguientes equipos: Peñarol y Nacional de Montevideo, River Plate y Boca Juniors de Argentina, Gremio e Inter de Porto Alegre (Brasil), Cerro Porteño de Paraguay, la Universidad de Chile, Barcelona de Ecuador, Alianza Lima de Perú, West Pines de Estados Unidos, Pachuca y Atlas de México, París Saint Germain de Francia, Barcelona de España, la Roma de Italia, más un equipo de Arabia Saudita y otro de China.

JOSÉ LUIS TORIANI