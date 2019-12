Porque en situaciones como estas, a veces se dice lo que no es.

O no faltan quienes se hacen trampas al solitario. Pero cuando surge una secuencia de semifinal como la de hoy en el Dickinson a nivel de la «A» y después de la Liguilla que finalizó con un cuádruple empate, es hora señalada para no traicionar la única verdad que los mandata: ganar y punto.

Ganar y avanzar a la final.

Especular es una mentira.

No apostar a lo máximo, es lidiar con un grueso error de fines.

Aquí de lo que se trata, ES OFRECER TODO para alcanzar la cima de la nueva situación en la que los cuatro vuelven a estar involucrados.

A VECES…A MITAD DE CAMINO

A primera hora con Universitario-Ferro Carril, es a todas luces un partido especial. Lo sigue siendo. Sobre todo por el protagonismo del que han hecho gala otra vez y porque los rojos sostienen el reinado. Es el actual campeón.

Pero Ferro Carril es la vigencia. A veces es posible el no producir o quedar a mitad de camino, pero a partir de los influyentes (Carlos Vera-Nahuel Machado y Guillermo Confalonieri), siempre es una chance de potenciar lo que tiene a mano. Cuestión de artillería propia.

Universitario lo supera en mayor cuota de gol. No solo a partir de Dos Santos-Píriz. la «U» sabe de otras piezas igualmente aptas frente a los palos contrarios.

Claramente no es un partido más. Al eliminado le dolerá demasiado. Y el que gane, seguro sabrá que el paso ha resultado clave, aunque no definitivo.

POR ELLOS DOS

De fondo, con Gladiador y Ceibal. Al igual que Ferro Carril y Universitario, desniveles de los dos en la Liguilla, no por nada rescataron 4 de los 9 puntos. En Gladiador, la baja de Héber «Cabeza» Martínez, de esos jugadores con genuina misión de liderazgo. Pero en el medio, Rony Costa puede apelar a más de una opción para el recambio.

Ceibal tiende a un amparo: mayor eficacia en los metros finales. Menos vacilación. De todas maneras, con subas y bajas. Sin la elocuencia de la regularidad.

No es misión accesible la de establecer cuota superior de chance. El equilibrio es el que va plagando una escenografía bien de barrio. Con Ceibal. Con Gladiador. ¿Qué no es posible?.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-