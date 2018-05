Fútbol Sala resultados

Con los resultados registrados en la penúltima fecha, los punteros del campeonato siguen siendo Universitario (“A”), y Almagro (“B”), y màs allá de saber que en el caso de Almago ya consiguió en forma anticipada el primer ascenso en forma directa, queda muy claro que el equipo del “Hospital” serà el campeòn de la divisinal de ascenso en la presente temporada.

Por el lado de la división de privilegio “A”, todo indica que Universitario (pese a su derrota ante Chaná en la fecha pasada), se encuentra a un paso de lograr la primera posición en la tabla el Acumulado, situación que le permitirá luego al rojo de la “U”, tener derecho a un partido extra sí no gana la Liguilla.

TODOS LOS RESULTADOS

Divisional “A”: Sexta fecha

(Tercera rueda).

Chanà (9) – Universitario (4).

Atlètico Juventus (9) – Tigre (8).

Ferro Carril (5) – Ceibal (4).

Florida (4) – Atlético Arsenal (3).

Posiciones “A”

Universitario 46, Chanà 43, Ferro Carril 28. Tigre 27, Florida 23, Ceibal 22, Atlético Juventus 19, Atlético Arsenal 18.

Pròxima fecha “A”:

(Última en fase regular)

Tigre vs Universitario.

Chaná vs Florida.

Atlético Arsenal vs Ferro Carril.

Ceibal vs Atlético Juventus.

Divisional “B”: Décima fecha

(Segunda rueda)

Almagro (9) – Barcelona (5).

Saladero (7) – G5 84).

Dublìn Central (8) – Hindù (3).

Nacional (9) – Salto Rowing (7).

Parque Solari (10) – Sud Amèrica (8).

Salto Grande (5) – Salto Nuevo (0).

Posiciones “B”

Almagro 53, Saladero 44, Dublìn Central 43, Hindú 39, Nacional 36, G 5 31, Barcelona 30, Parque Solari 25, Salto Grande 23, Sud Amèrica 17.

Pròxima fecha “B”:

( Última en fase regular)

Saladero vs Dublín Central.

Hindú vs Salto Rowing.

Barcelona vs G5.

Nacional vs Sud América.

Parque Solari vs Salto Grande.

Almagro vs Salto Nuevo.