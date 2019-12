«No arriesgamos; por ahí sale el sol…»

El registro de lluvia en la víspera fue concreto, a tal punto que sobre la hora 16, se procedió a suspender el partido pactado para la hora 20 entre San Eugenio-Sud América que debía resolver el segundo ascenso a la «A». En la sesión del próximo martes en el Consejo de la «B», se definirá el nuevo día y la hora. Todo apunta al sábado próximo, pero se verá.

Igualmente la suspensión abarcó a la nueva fecha a nivel de la Liga de la Liga de Fútbol Femenino, mientras en la Liga Super Sénior resolvió no jugar el partido pactado para hoy a la mañana, entre Deportivo Retiro y Guaraní, por el tercer ascenso de la «B» a la «A».

Con tan solo empatar, Retiro produce su ascenso al círculo principal.

EN LA HORA FINAL

La duda está abierta respecto a si finalmente Ceibal y Universitario podrán jugar o no el partido final de la Liguilla, tras haber avanzado y eliminado a Gladiador y Ferro Carril respectivamente, será a las 20 horas en el Dickinson.

Al decir del presidente JUAN RAMÓN GUARINO a EL PUEBLO, «no nos vamos a arriesgar a suspender ahora (las 17 hs de la víspera), porque de repente por ahí, mañana sale el sol, orea la cancha y se puede jugar. Por lo menos vamos a esperar hasta el mediodía».

El pronóstico es de tiempo inestable para hoy domingo, sobre todo rigiendo a nivel de todo el país, con particular acentuación en la franja Litoral-Norte. Será cosa de calibrar…y palpitar.

Si Universitario vence y es primero en la Liguilla. Si Ceibal produce la victoria, directo a un partido adicional. Si empatan en los 90′ alargue y eventualmente tiros desde el punto penal.