En la edición de la víspera, puntualizaciones en pro de Universitario categoría Sub 14 y Sub 15.

La delegación roja que parte mañana en las primeras horas del día con rumbo a Montevideo, a los efectos de abordar partidos amistosos ante Nacional, Peñarol y Danubio.

Dos juegos por día, para sumar seis partidos.

Pero además las horas en Montevideo, implicarán visitas a estadio Campeón del Siglo, propiedad de Peñarol y el Museo del Fútbol, en uno de los sectores internos del estadio Centenario sobre la tribuna Olímpica.

Los 32 jugadores de esas dos categorías rojas, como partes de una misión a la que no le faltarán estímulos.

Conocimiento de otros ámbitos, afrontar partidos en escenarios capitalinos y con rivales que sustentan categoría.

LOS PASOS QUE VENDRÁN

El hecho es que para ambos planteles de Universitario, los que tienen la Dirección Técnica de Rodolfo “Lolo” Aguirre, es solo el comienzo de una temporada donde las excursiones serán puntuales.

Dos instancias en el horizonte, desde ya para tener en cuenta: en abril estarán viajando a Paraguay y en julio a San Pablo.

Las bases de los traslados ya resueltas y solo restan ajustar detalles.

Desde Universitario se potencian estas posibilidades, con antecedentes puntuales.

Cabe recordar que el año pasado, los rojos afrontaron partidos amistosos en Buenos Aires, ante River Plate y San Lorenzo, más visitas a escenarios de primer nivel en la metrópoli argentina.

Un caso puntual de Enzo Francéscoli abriendo la puertas de River Plate, para el Universitario que fue y jugó.

No es descartar que un equipo de la entidad de Núñez a nivel de juveniles arribe a Salto, a los efectos de encarar partidos en nuestro medio.

A los 57 años, Francésoli desde hace algunos años, se ha convertido en el Director Deportivo de River Plate.