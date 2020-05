Desde el baby fútbol de Universitario se sigue impulsado la campaña solidaria de donación de ropa de abrigo. La misma está orientada para todos aquellos que quieran sumarse a ella aprovechando que están en sus casas en estos días de emergencia sanitaria por el coronavirus.

El slogan que emana del club es: «Ahora que estás en tu casa hacete un tiempito, ordena el ropero y la ropa que este en buen estado y no la uses donala para el que más necesite».

»Cuando se comiencen con las actividades de nuevo la vamos a estar juntando para donarlas. Desde el baby de Universitario te lo agradeceremos».

CEIBAL: MERIENDA SOLIDARIA PARA

EL SÁBADO 30 DE MAYO

La merienda solidaria será el sábado 30 de mayo en la cancha ceibaleña ubicada en Yacuy y Piedras, la misma es realizada por estudiantes de la Universidad de la República e integrantes del baby fútbol de Ceibal.

La movida será desde las 16 horas y se deberá llevar una botellita o vaso para levantar.

«CANCHA CHICA» POR AM 1450 RADIO ARAPEY

Todos los Martes y Viernes a las 12 del mediodía todo el baby fútbol salteño se vive en «CANCHA CHICA» por AM 1450 Radio Arapey.

Con la conducción de José Luis Toriani viva la más completa información del baby fútbol salteño.