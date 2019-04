Como en tantas ocasiones de algunos años a esta parte, el rol que le cabe al Comando de Jefatura de Policía es vital, a los efectos de amparar o no el juego de algunos partidos en determinadas canchas. En la edición de la víspera de EL PUEBLO, la puntualización era concreta: el Comando le bajaría el pulgar a la pretensión de Gladiador de jugar en su escenario frente a Salto Nuevo. La imposibilidad de extremar un sistema de seguridad, pero además el hecho mismo que el Dickinson, contempla la mejor opción en esa materia.

Por eso, de la reunión verificada en la tarde de ayer en Jefatura, quedó en claro (a cara e´perro), el rechazo de la policía para que Gladiador y Salto Nuevo disputen su partido de la segunda fecha en suelo rojioro. Pero además, a los delegados les quedó en claro: los partidos catalogados de riesgo (Gladiador-Salto Nuevo es uno de ellos), tendrá el aval o la negativa del Comando YA LOS DÍAS LUNES A LA HORA 11, por lo que al Consejo Superior que sesiona en la noche, se irán con todas las cartas sobre la mesa: lo que se viable y lo que no es.

UNIVERSITARIO Y SALADERO EN DEPORTIVO ARTIGAS

Queda en claro que a partir de la resolución se modifica el programa de partidos. Universitario fue el obligado a cambiar de escenario: jugará de local en cancha de Deportivo Artigas, con Fénix-Chaná de preliminar. A su vez San Eugenio será local en el Dickinson, en su partido frente a Tigre. En los restantes casos sin variaciones.

Ayer martes en el Consejo de la «B» no faltaron reflexiones sobre los enfoques del Comando de Jefatura de Policía frente a partidos que definitivamente no se jugarán en determinados escenarios. Para algunos delegados y el de El Tanque en particular, eso marca un perjuicio para quienes se ven privados de oficiar de local en su cancha.

Tras lo decidido por la policía, el fin de pasar revista al nuevo mapa de partidos, de las «A» y de la «B», segunda fecha de la primera rueda en ambos casos.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

San Eugenio vs Tigre.

Gladiador vs Salto Nuevo.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Albion vs El Tanque.

Ferro Carril vs Progreso.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Santa Rosa vs Dublin Central.

Ceibal vs Salto Uruguay

CANCHA DE NACIONAL

Hindú vs Almagro.

Nacional vs River Plate.

CANCHA DE SALADERO

Arsenal vs Sud América.

Libertad vs Deportivo Artigas.

CANCHA DE D. ARTIGAS

Fénix vs Chaná.

Universitario vs Saladero.