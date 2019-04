Cuando amanecía el pasado domingo, la delegación de Universitario en Sub 14 y Sub 15 llegó a Asunción del Paraguay. Una manera de iniciar el periplo de juegos amistosos pactados. Primer rival fue Olimpia. Derrota por 1-2 en Sub 14 y el gol de Antony De Avila, mientras en Sub 15 fue 1 a 1, con anotación de Dílan Rocha. Al día siguiente, los partidos ante Libertad. Caída 1-2, con gol salteño de Antony De Avila y también 1-2, registro de Juan Manuel Sosa para el equipo que orienta Rodolfo «Lolo» Aguirre.

Los puentes tendidos de EL PUEBLO con los coordinadores Joaquín Correa y Rosana Figueroa, una manera de saber cotidianamente el transcurrir rojo en aquella tierra hermana. Claro está que no solo el fútbol en la cancha como eje central, también determinadas visitas que fortalecerán el conocimiento y el anecdotario para quienes transitan por esa etapa de adolescencia, donde descubrir ámbitos es capaz de generar la emoción misma.

ESE OTRO MUNDO…

Por ejemplo, la visita al Museo de CONMEBOL. Al decir de «Fandango» Correa, «a quienes nos gusta el fútbol, una maravilla para los ojos». Las fotos remitidas y en este caso la estatua de Pelé (el rey brasileño por siempre, tri-campeón mundial 1958-1962-1970), como símbolo de lo vivido.

Pero también la visita puntual a la escuela que lleva el nombre de nuestro prócer, ubicada en la entrada al Jardín Botánico de Asunción, más precisamente en el Barrio Trinidad (Avenidas Primer Presidente y Avda. Artigas) en la capital paraguaya. La Escuela es la única en el mundo que funciona fuera del territorio uruguayo y es considerada por Paraguay como una Institución de primer nivel educativo, de hecho sus alumnos en todos los niveles se destacan por sus calificaciones y su gran amor y conocimiento por José Gervasio Artigas. Allá también los gurises de Universitario.

«APRENDIENDO A PERDER….»

El gozoso tiempo que comparte la delegación, con partidos que no faltarán ante Cerro Porteño, mientras que en la jornada del viernes está previsto el retorno a Salto. Para quienes tutelan a Universitario en Sub 14 y Sub 15, determinadas cuestiones se tornan básicas, como la de «dejar el alma en cada pelota y eso lo hemos comprobado otra vez en los partidos que vamos jugando en Asunción. Pero también decimos que aprendiendo a perder, ganaremos seguido. Este es el camino. Nosotros apoyando desde afuera, para que cada jugador sea parte de un aprendizaje primero y de una madurez después». Desde Salto a Asunción, casi 700 kilómetros. La nueva aventura del Universitario Sub 14-Sub 15. Como antes en Buenos Aires o en Montevideo. O los nuevos rumbos que vendrán. El fútbol achica las distancias. Después de todo, el corazón del fútbol….es solo uno.