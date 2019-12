Fue en un determinado momento, cuando Ramón Walter Rivas fue dejando en claro la necesidad de fortalecer la custodia del arco, con la mira puesta en la temporada 2020, desde el momento que Universitario afrontará tres campeonatos: el Salteño, el Torneo de Clubes en la Divisional «A» y participando en la primera edición de la Copa Uruguay.

Fue así que Ramón pensó en un nombre de su predilección: Carlos Eduardo Regueira, el golero de Nacional. Cuentan que el diálogo se había producido entre ambos. Cabe recordar que el «Coti» fue Campeón del Interior en el 2015. El año de la triple corona.

¿ES POSIBLE EL PASE O TODO ES CUESTA ARRIBA?

Seamos concretos: en Nacional saben del interés de Universitario con respecto a Carlos Regueira. Pero nada está resuelto. Ningún dado fue echado sobre la mesa. El «Coti» no ha negado esa posibilidad, pero tiene los pies sobre la tierra. Sabe que debe mediar un acuerdo entre dirigentes de ambas instituciones. El punto en definitiva es ese. O la pregunta puntual.

Si la transferencia se produce, habría que hablar del préstamo por un año.

Desde Nacional a EL PUEBLO, una puesta a punto en materia de esclarecimiento: «Que se diga que ya está todo arreglado, es faltar a la vedad. No es así. Pero además decimos que el pase, en préstamo o definitivo tiene un costo. De esa condicionante no nos bajamos»-

Restará saber en que momento Universitario tocará la puerta de Nacional, para que se plasme el objetivo de enrolar al «Coti» Regueira y sobre qué bases puede viabilizarse el pase.

De lo que no hay dudas: Regueira a Nacional fue un sueño de Ramón y desde la Comisión Directiva roja, un objetivo entre ceja y ceja: transformarlo en realidad.