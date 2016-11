Esta noche con la disputa de un solo compromiso por la serie de los tres de “abajo”, prosigue la disputa del torneo “Clasificatorio” de básquetbol en primera división.

Luego de lo que fuera la victoria visitante de Salto Uruguay ante Ferro Carril el pasado sábado en el estadio “franjeado” por la serie de los tres de “arriba” en cifras de 90 a 89, esta noche toca el turno para la serie Nº 2 (los tres de “abajo”) con el choque entre el “rojo” local Universitario, ante el “azulgrana” Círculo Sportivo visitante. Amplio favorito el equipo local esta noche, no solo para quedarse con el punto, sino también para ser el cuarto clasificado a la instancia de play offs semifinales, ya que el otro rival es el Atl. Juventus, equipo que aún no conoce la victoria en lo que se lleva jugado del campeonato. Queda claro, que de no suceder una sorpresa (no está en los planes), el equipo de Universitario será el cuarto en serie de play offs y por ende elegirá primero en el único “Draft” que tenderá la competencia en esta temporada.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2016

Campeonato “Salteño”: Torneo Clasificatorio

Serie Nº 2: (Los tres de “abajo”)

Lunes 7 de noviembre

Escenario: Gimnasio de Universitario

Valor de la entrada: General $ 80.00

Hora de comienzo: 21.00 Hs

Árbitros: (a designar)

UNIVERSITARIO vs CÍRCULO SPORTIVO