Básquetbol salteño

Hoy inicia la serie de play offs semifnales del básquetbol en primera división con el partido Nº 1 en uno de los cruces respectivos.

Y esto es así, con el juego Nº 1 en la serie de play offs semifinales (al mejor de tres partidos), se inicia esta noche, una de las etapas más atractivas y convocantes de la temporada. En el gimnasio de los “rojos” de la calle Brasil, el equipo de Universitario recbe al “decano” Salto Uruguay en el primer juego, para conocer a uno de los dos finalistas del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división temporada 2017.

Recordamos que en en el otro cruce en misma instancia, en la jornada de mañana sábado, el equipo de Nacional (local) estará recibiendo en su reducto al “franjeado” Ferro Carril en el partido Nº 1

Sin dudas la etapa más emocionante, y esto más alla de todo, más allá de que como se haya decidido jugar, y también de lo que ha sido la prodcción basquetbolística de cada uno durante la fase regular de campeonato.

Lo cierto que es esta la instancia donde todos quieren llegar, y en esta caso son solo cuatro, los que tendrán la chance a partir de hoy, de poder alcanzar el objetivo de ser finalistas de temporada. Habrá que ver, y lo que hemos estado opinando en ediciones anteriores lo sostenemos hoy, llegada esta instancia todo se potencia y casi no se puede pronosticar a un favorito… mucho menos en el cruce que hoy se inicia, está todo muy parejo entre ambos, y es por eso que nuestra opinón es que en este cruce será muy difícil que pueda existir “barrida” de cualquiera de los dos, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

Básquetbol detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017

Categoría Mayores: Primera división

Copa: “Pedro F. Belgeri”

Serie de play offs semifinales: (Al mejor de tres partidos)

Partido Nº 1

Viernes 24 de Noviembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 100,00

(Ingresando en el 3º cuarto del preliminar Sub 13 costo $ 50,00)

Hora de comienzo: 19,30 Hs (Preliminar Sub 13 Minis)

Hora de comienzo: 21,00 Hs (Primera división)

Árbitros: José G. De los Santos – Sergio Rivero

UNIVERSITARO vs SALTO URUGUAY

Probables integraciones

UNIVERSITARIO: Francisco Bordagaray, Agustín López, Eduardo Tauré, Ezequiel Correa, Enrique Posada. D.T: Luis Cuelho

SALTO URUGUAY: Nicolás Barla, Thiago Pedrozo, Ramiro Da Costa Porto, Federico Flores, Renzo Giacometti. D. T: Julio López