No hay caso. La lluvia se ha convertido en opositora del fútbol. Antes del mediodía de la víspera desde la gerencia de la Liga Salteña de Fútbol la comunicación a EL PUEBLO, respecto a la suspensión del partido que desde las 20 horas debían jugar Universitario y Ferro Carril, partido pendiente de la 9ª fecha. 90′ claves para resolver el suspenso que supone el Acumulado

Universitario en la punta y Ferro Carril en calidad de escolta.

Bajo las condiciones del clima imperante, imposible jugar. La medida se tornó inapelable, a la luz de los pronósticos y la lluvia que en definitiva se prolongó en la tarde-noche.

El partido fue postergado para hoy jueves a las 20 horas en el Parque Dickinson, con el arbitraje central de Ruben Ferreira, y Jorge Caffre-Ivo Moreira como asistentes.

Los hinchas de Universitario con destino a Tribuna España y de Ferro Carril a Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui». La incertidumbre es una: si el partido finalmente puede jugarse hoy.

Si no se juega hoy, ¿trasladado para cuándo? ¿Miércoles de la semana que viene?

Si así sucediese, los play off no se iniciarán en ese 6 de noviembre….El final de la temporada en la «A» y en la «B», a paso de tortuga.