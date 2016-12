Tremenda importancia para los encuentros de la última fecha de Primera “C” que se van a jugar entre semana ya que sumo interés en todos en terminar la temporada antes de las tradicionales fiestas.

SUBIÓ SANTA ROSA

Ya se sabe que hay un ascendido a la divisional “B” y es Santa Rosa, pero en esta última fecha su encuentro tiene mucho valor como también los dos restantes.

Por todo esto, todos estaban pendientes de lo que pudiera suceder anoche en cuanto a fijación de partidos ya que si o si, había que jugar entre semana.

ASÍ JUEGAN

Jueves 22 diciembre.

Estadio DICKINSON.

Hora 20.30 Santa Rosa – Huracán.

Viernes 23 diciembre.

DICKINSON

Hora 20. Peñarol – Florida.

Hora 22. Quinta Avenida – Arsenal.

PUEDE SUSPENDERSE

Si, en el caso de que Huracán le gane a Santa Rosa en la noche del jueves, la gente del “globo” ya logra el segundo ascenso. De ser así, los encuentros fijados para el viernes se suspenden ya que no hay incentivos para los 4 participantes.

SANCIONADOS

Por haber sido expulsados en la fecha anterior, en esta fecha no podrán jugar Diego González (S.R) 4, Williams Otte (S Rosa) 1, Enzo Rodriguez (Florida) 1.

EXPULSADOS

En los partidos de la 4ª fecha fueron expulsados. Santiago Britos (Huracán), Juan Satler (Florida), Cristian Duarte (Santa Rosa) y Agustín Rodriguez (A.A).

SI HAY UN TRIPLE

Ayer comentábamos (y con números incluidos) sobre la posibilidad de que se diera un triple empate en el segundo puesto y por consiguiente, en los que aspiran a lograr el segundo ascenso según los resultados que se dieran en esta última fecha.

Sobre el particular consultamos y se nos dijo que de darse esa situación ya está estipulado que el ganador será el que tenga mejor diferencia de goles. De ser dos los empatados, el ascenso se definirá en un partido.

OTROS PUNTOS

-Se entregó un balance de lo recaudado en la primera rueda. Hay un saldo positivo para la divisional de $ 95.260 pesos.

-Peñarol comunicó que en la próxima reunión hará entrega del Trofeo “Francisco Polti” para el campeón de la temporada (Santa Rosa).

-Felicitaciones a Santa Rosa por el logro alcanzado de parte de la Mesa de Neutrales y delegados.

-Como ya es habitual en la divisional, la presencia de todos los delegados a las reuniones semanales.

-Por último se reiteró de que, de ganar Huracán el jueves (si empata no le alcanza para subir), los encuentros fijados para el viernes se suspenden.