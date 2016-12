- Situación legal dificulta hallar una pronta solución.

– Podría dejar paso a una edificación de menor porte

Se halló “una fisura” en la pared del edificio judicial contiguo

Corre el plazo de la segunda intimación de la intendencia a los propietarios para que mejoren las condiciones del lugar

La Intendencia de Salto intimó al propietario del predio donde se construiría la Torre del Bicentenario a realizar mejoras en el lugar que desde hace varios meses se encuentra en total abandono, con una importante laguna de agua estancada en un pozo que debe tener cerca de seis metros de profundidad, porque se trabajó para una altura de dos subsuelos.

“Lo que hizo la Intendencia fue intimarlos para que ellos (los propietarios) mejoren el entorno y la seguridad de la zona”, afirmó a EL PUEBLO, el Director de Obras de la Intendencia de Salto, Elbio Machado.

Según dijo el jerarca, el propietario concurrió a la Intendencia con un constructor y “se llevó todo el detalle con las mejoras que tiene que hacer para dejar el espacio en mejores condiciones mientras ellos no realicen la construcción”.

Asimismo, Machado aseguró que “están todavía dentro del plazo legal”, pero no pudo brindar más datos sobre los propietarios porque “ni se quién es, pero sé que es de acá de Salto”, dijo.

TODAVÍA ESTÁN DENTRO DEL PLAZO LEGAL DE LA INTIMACIÓN

Ese edificio es un proyecto de obra privada que aún hoy sigue parado porque no hay un acuerdo entre la empresa constructora y su propietario, comenzó a explicar el Director de Obras.

“Están dentro del plazo de la segunda intimación para cumplir la regularización”, reiteró, aunque el jerarca no pudo precisar la fecha en que se lo intimó respondiendo a esta consulta diciendo “no me acuerdo cuándo se los intimó”.

Algo similar sucedió al ser consultado por la fecha en que se vencería esta segunda intimación, oportunidad en que volvió a responder “están dentro del plazo de la segunda intimación pero vos sabés que no me acuerdo ahora cuándo vence”.

Sobre el trámite regular en estos casos Machado explicó, “nosotros lo intimamos una vez, si no cumple, le hacemos otra intimación y si no cumple tomamos cartas en el asunto nosotros (la Intendencia), hacemos nosotros el arreglo y después le cargamos en la contribución”.

En este caso en particular, “ellos (los propietarios de la Torre del Bicentenario) se presentaron con el constructor que le va a hacer el arreglo y las mejoras en la zona, pero no nos contestaron cuándo arrancarían. El encargado del área de permiso y fiscalizaciones, Arq. Paul Bentancourt, les explicó lo que había que hacer y también está en el área jurídica la intimación”, agregó.

LA INTIMACIÓN A MEJORAR LA ZONA

“Se los intimó a que mejoraran el entorno, que sacaran el agua del pozo, que periódicamente sacaran el agua del pozo. Que hicieran un cercamiento en mejores condiciones, con cercado metálico, esto es con chapones metálicos, porque hoy en día hay chapones de madera, que desarmen lo que tienen en la vereda y que mejoren todo el entorno que hay ahí”.

LA INTENDENCIA PUEDE ENTRAR AL PREDIO

Machado aseguró que si los propietarios no cumplen con la intimación, la Intendencia puede entrar al predio privado para realizar las mejoras exigidas, “es como un baldío, nosotros entramos, hacemos las mejoras y después se las cargamos a la contribución. Es lo mismo.

UNA FISURA EN LA PARED DEL EDIFICIO DEL JUZGADO

Machado afirmó también que se halló “una fisura” en la pared del edificio contiguo al pozo que se generó para construir la torre. Donde funcionan los Juzgados penales de segundo y cuarto turno se produjo “una fisura en la pared”, producto del pozo. Fisura que según afirmó una persona vinculada a una empresa constructora del medio no generaría peligro de derrumbe en el edificio, pero son problemas a tener en cuenta.

Alberto Villas Boas, presidente de la Junta Departamental

A la entrada del verano preocupan en especial los problemas sanitarios de la frustrada obra

La situación sanitaria que causa la excavación efectuada para los cimientos de la obra preocupa a la Junta Departamental. El legislativo salteño en su momento participó en la habilitación del metraje que excedía la altura máxima autorizada para la ciudad. En contrapartida se exigió la construcción de los baños en plaza Artigas y Plaza Treinta y Tres, manifestó el actual presidente de la Junta, Alberto Villas Boas.

¿Qué participación tuvo la Junta Departamental en la habilitación de la construcción del edificio proyectado en la esquina de 18 de Julio y Artigas?

La Junta no tiene participación en el proceso de autorización de la construcción de edificios, lo que sucedió en el caso particular, como en otros anteriores, es que de la manera en que se había planificado, se superaba el metraje de la altura que estaba permitido para edificios de ese tamaño en la ciudad, por parte de la Dirección de Obras de la Intendencia.

En la medida de que superaba la altura permitida, la Junta tenía que aprobar esa nueva medida que era mayor; como contrapartida para aprobar ese visto bueno, lo que normalmente se hace por medio de un decreto, se solicitó que, el importe de lo que corresponda, se genere para algo a favor de la ciudad, pidiéndose en ese momento la construcción de dos baños públicos, uno que se encuentra en Plaza Artigas y el otro en Plaza Treinta y Tres, situación esta que como bien sabemos, se cumplió y hoy los baños están funcionando, siendo hechos por la empresa propietaria o constructora de ese edificio que se iba a construir en esa emblemática esquina de 18 de Julio y Artigas.

Una vez que se cerró dicho trato, la Junta lo que hizo fue aprobar la autorización para la edificación, superando el metraje o altura establecido, que era lo solicitado por los propietarios y constructores de la obra.

¿Preocupa la actual situación del predio?

Esa es una preocupación muy grande para todos, habiendo sido asumido también por el Departamento de Bromatología de la Intendencia, teniendo en cuenta que con la llegada del verano y más con la amenaza del dengue, ahí dentro del predio, específicamente en el agujero hecho para los cimientos del edificio, se genera los días de lluvia una acumulación importante de agua, transformándose en una gran piscina de agua estancada, que puede traer aparejado importantes problemas en la atracción de mosquitos, con todo lo que ello conlleva y contra lo que se viene luchando desde hace mucho tiempo.

Si bien tengo entendido, ya se habría emplazado por parte de la Intendencia a las empresas involucradas en la obra, para que buscaran algún tipo de solución a dicha situación, ya sea cerrando el agujero, tapiarlo, o continuar con la construcción del edificio, que sería obviamente lo mejor.

Ahora, cuáles fueron los problemas específicos por lo que se paró la continuación de la obra, no lo sé, no habiendo llegado absolutamente nada relacionado con el tema a la Junta, posteriormente.

Este tema en sí depende netamente de la parte de arquitectura de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto, actuando la Junta simplemente como órgano de contralor de la situación y también una caja de resonancia de la población, por lo cual el año pasado, cuando se generó la situación del dengue, y ante la necesidad de tomar todas las medidas que estuvieran al alcance para prevenir y evitar en lo posible la proliferación de las enfermedades contagiadas por el mosquito, informó a la Intendencia y la misma tomó recaudos al respecto, considerando que en este verano se tendrá que hacer algo similar también; esa fue la participación que la Junta Departamental tuvo en la temática.

Riesgo sanitario en la edificación interrumpida

“La solución es mucho más compleja que limpiar un terreno baldío”, dijo Juan P. Cesio

En cuanto a los riesgos para la salud que se generan en esta edificación de la torre – cuya obra se ha visto suspendida – dialogamos con el Director del Departamento de Salud e Higiene de la Intendencia Departamental Dr. Juan Pablo Cesio, quien explicó que por parte de la división de Salud de la Intendencia de Obras y del sector de Salud del Ministerio de Salud Pública existe preocupación ante los riesgos que supone el estancamiento de la obra que no solamente contiene depositada agua de lluvia sino también puede haber una vertiente.

A partir del año pasado se abrió un expediente y se iniciaron acciones a fin de poder subsanar ese problema que da lugar a serios riesgos para la salud. “El año pasado hicimos contacto con quienes tenían la propiedad y a través de la contratación de una empresa de control de plagas del medio se hizo algún tratamiento.

Posteriormente a ello se volvió a trabajar sobre el asunto, se abrió otro expediente; se hicieron las intimaciones correspondientes a quienes son los propietarios para que subsane no solamente el problema del agua acumulada sino también una serie de trastornos que se han suscitado, entre otras cosas las obstaculizaciones que pueden ocasionar por las calles Artigas y 18 de Julio, incluyendo el período de desmoronamiento.

En estos momentos están corriendo los plazos de la intimación a efectos de que los propietarios tomen cartas en el asunto y dichos plazos están a punto de vencerse.

Cabe destacar que no se trata de un terreno baldío, lo que implica que hay que ceñirse a otro tipo de reglamentaciones y actuar de determinada forma,

UNA NUEVA LEY PARA ACTUAR

Un nuevo marco legal habilita a las autoridades del Ministerio de Salud a actuar en un ámbito – una vez que se constate que allí existe un riesgo para la salud. Ello permite que se ingrese al predio a actuar con determinadas garantías. La solución del problema no es tan sencilla como limpiar un terreno.

En este caso particular de la torre es necesario tapar un gran hueco donde se decanta el agua y ello tiene un costo elevadísimo. La otra alternativa es que se retome la construcción de la obra lo cual no depende de ningún organismo público sino de los propietarios.

Otro camino es que esa agua residual sea tratada con algunos productos para que allí se impida la reproducción del mosquito Aedes Aegypti.

Este abandono de la obra también ha propiciado la acumulación de residuos que la gente deposita allí y el ingreso de indigentes que hacen sus necesidades. En el expediente se solicita el desarmado de la estructura que está ocupando el especio público; se está a la espera del cumplimiento de los plazos que están en manos del departamento jurídico de la Intendencia y se continuará con las acciones legales correspondientes.

Con respecto a la prohibición de que ingresen personas ajenas a la construcción – el Dr. Cesio señaló que en ese caso debe actuar la Policía y que el MIDES puede brindarles una altenativa a los indigentes.

Litigio judicial impide la compra del predio por constructora salteña

La empresa constructora Cujó mostró interés en adquirir el predio ubicado en la esquina de Artigas y 18 de Julio, según informaron a EL PUEBLO fuentes allegadas a la constructora. Sin embargo, un litigio judicial entre la actual empresa constructora, que se había comprometida a construir la Torre del Bicentenario y los actuales propietarios de la antigua casona impiden que se concrete el negocio, porque Cujó no tiene interés en adquirir el predio mientras haya litigios judiciales pendientes.

En el caso de que la constructora salteña concrete la adquisición del predio la idea de la empresa no es construir un edificio de 14 pisos con apartamentos de dos y tres dormitorios porque Salto no cuenta con un mercado suficientemente grande como para adquirir ese tipo de viviendas. Por eso, en caso de que las negociaciones se concreten la constructora haría allí un edificio más bajo compuesto por apartamentos más pequeños y de más fácil comercialización.

UN LITIGIO PENDIENTE

El “acercamiento” de la empresa Cujó para adquirir el predio que se encuentra en total abandono desde hace más de un año fue confirmado a este diario pero el negocio no se concretó debido precisamente a la situación judicial que pende sobre el mismo entre el actual propietario del predio y la empresa que se comprometió a construir la Torre del Bicentenario.

Los principales de Cujó esperaban que la disputa judicial se solucionara antes de fin de año, pero los trámites legales continúan y hasta que esto no se solucione Cujó no adquiere el predio, se dijo a EL PUEBLO.