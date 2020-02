Mayores: Salto 1 Paysandú 1

Más allá de todo lo imperfecto, Salto terminó disponiendo de chances de desnivel, en los frentazos de Fabio Rondán primero y Luis Leguísamo después. Incluso ese remate en los 10′ del complemento, cuando Paolo Dantaz embaló frontal y el cañonazo supo del rechazo del golero. O sea: pese al Salto al margen de la versión original, sumó situaciones.

Pero mal entizó. Mal resolvió.

¿Por qué el ceño fruncido al cabo de los 90’?….porque Paysandú concluyó con 9.

Andreoli en los 33′ y Zavagno en los 40′. Las rojas por dos. Discutible la de Andreoli, inapelable la de Zavagno cuando descargó la agresión sobre el «Cabeza» Martínez.

El empate no deja mal parado a Salto, convengamos. Sucede que la historia reciente de la selección, potencia resultados en pro del Salto visitante. Y menos para el Paysandú de la generosidad de la propuesta en el primer tiempo, desde el momento que en el segundo alteró el formato táctico.

Rigor de apuesta defensiva y tan solo embarques de aventura en soledad, por Andrioli o Rossi, pero lejos de una sintonía para el rescate. La «blanca» del segundo tiempo macheteó de repente, pero habría que admitir su adultez para manejar el negocio del resultado.

¡Vino a buscar un resultado!. Dio pie en bola, aunque en esos minutos finales vaciló en la trinchera y Salto le fabricó más de un escrache, para delatar la ausencia de funcionamiento.

El reparto de situaciones en el primer tiempo. La definición de Andreoli en los 18′, cruzando esa pelota al segundo palo de Fleitas. En los 30′ el frentazo de Rondán y por los 35′ Emiliano Maciel, mandando la bala desde 25 metros y frontal.

Hasta que en los 43′, Dantaz se atreve y somete con el remate reñido con la estética, pero no con la eficacia. Fue el 1 a 1.

El empate que se prolongaría y que Salto pudo truncar. Por eso de las chances puntuales, pero con el pecado de no resolver.

El pecado letal otra vez.

El mismo que alejó a Salto de la versión original. Salto sabe que tendrá que reconquistarla.

La urgencia lo obligará.

Sin más giros. Sin más vueltas. Y sin vacilación posible.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

**********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido de ida. Semifinales. Regional Litoral Norte. Terna de la liga de Fútbol de Flores.

Árbitro central: Fernando Di Maggio (Mal).

Asistentes: Darío Pedreira, Heber Dotta.

SALTO (1)- Jorge Fleitas; Ricardo Javier Gómez, Elbio José Conti, Héber Eduardo Martínez (Christian Cavani), Richard Eduardo Rodríguez; Fabio Andrés Rondán, Gustavo Alejandro Pintos, Paolo Martín Dantaz, Carlos Alberto Vera (Richard Toriani); Emiliano Agustín Maciel (Denis Ferreira), Luis Alfredo Leguísamo.

Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.

PAYSANDÚ (1 )- Ayrton De León; Rodrigo Michelena, Emiliano Leites, Nicolás Morales, Guillermo Andrada; Nicolás Duarte (Brian Zavagno), Bryan Agüero, Tabaré Mattiauda, Anderson Cuelho; Robert Rossi (Fabricio Díaz), Juan Andrioli.

Director Técnico: Carlos Fernando Cabillón.

GOLES: 18′ Juan Andreoli (P); 43′ Paolo Dantaz (S)

EXPULSADOS: ST- 33′ Juan Andreoli (P); 40′ Brian Zavagno (P)

EL MEJOR DE LA CANCHA: Rodrigo Michelena-Tabaré Mattiauda.

EL MEJOR DE SALTO: Paolo Martín Dantaz.