El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, junto al Director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, estuvieron este martes 21 en el puerto de Nueva Palmira en el marco de la implementación de los nuevos protocolos de seguridad contra el COVID-19. El Director General de Servicios Agrícolas acordó con los actores del sector agrícola nacional, la publicación de los protocolos de seguridad contra el COVID-19 de cada eslabón de la cadena con el objetivo de coordinar acciones y minimizar los riesgos de contagio.

Durante la visita se confirmó el alto acatamiento a los protocolos sugeridos por el MGAP en acuerdo con el sector agrícola exportador. Se ajustaron algunos detalles pero se está trabajando con todas las medidas de seguridad recomendadas por el MSP.

La visita tiene el objetivo de observar la marcha de la cosecha de soja recientemente iniciada. En el marco de un escenario pautado por dos preocupaciones centrales: i) la salud humana ante la crisis que se vive, y ii) la economía, en este caso la marcha de la cosecha de soja recientemente iniciada. En particular, la visita constatará en el terreno de los hechos como transcurre la implementación de dos protocolos muy importantes.

En primer término el protocolo de prevenciones ante el coronavirus. El mismo busca establecer y reforzar medidas de higiene y toda otra medida que permita a los diferentes actores prevenir los riesgos frente a esta emergencia sanitaria. Es importante destacar que ese protocolo abarca a toda la cadena productiva, desde que se produce el cultivo hasta que está arriba del barco. El objetivo siempre es cumplir con todas las normas y cuidar a los trabajadores, sus familias y a la población en general.

En segundo término el protocolo fitosanitario para la exportación de soja a China, que ya lleva tres zafras y que ha sido bien evaluado por los mercados compradores. El mismo permitió posicionar a Uruguay como un país confiable en sus exportaciones relacionadas al agro, que cumple con los requisitos de calidad e inocuidad que se exigen, y que no tiene otra alternativa, dado los volúmenes que produce Uruguay, que hacerlo de esa manera. No competimos por cantidad, sino que por calidad. La confianza construida, que llevo tiempo construirla, no se puede perder por abandonar las exigencias. Es responsabilidad de todos los actores trabajar bien, en conjunto junto al MGAP.