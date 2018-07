Como tantas veces, el “Edi” del Salto Oriental, bien con el corazón en esta comarca y la proyección universal que le compete, por una simple y elemental cuestión: la jerarquía sin dobleces que sustenta. Lo de ayer frente a Portugal, una encendida muestra más, ya en los primeros minutos del partido cuando fue receptor de un envío de Luis Suárez desde la izquierda y en plena área, metiendo un frentazo de novela para alcanzar el 1 a 0.

A Uruguay nunca dejó de costarle el trámite, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Portugal aceleró la búsqueda del empate. Llegó la igualdad a partir de un golpe de cabeza neto de Pepe a la salida de un corner. El marcaje escalonado sobre Cristiano Ronaldo, limitó el espectro ofensivo de Portugal. Sentido táctico puntual a la cuenta de los celestes, y más allá de producciones individuales, la heroica trinchera que aguantó la embestida lusitana.

Ya entonces, Edinson Cavani había producido el segundo gol, con memorable pegada de derecha, mandando esa pelota al palo de un arquero que voló y no llegó. Godín fue un mariscal y Torreira enseñó lecciones de anticipo. Portugal no dejó de presionar y querer hasta el final, pero desde esa eficacia defensiva de Uruguay una manera de entender el 2 a 1 consumado, que le permite avanzar a la zona de Cuartos de Finales del Campeonato Mundial de Rusia.

En el horizonte, Francia, la selección que sacó a Argentina de la escena. Fue la cuarta victoria consecutiva de Uruguay, mientras el derecho asiste: no otro que abrazarse al sueño de Campeón. El terreno se va limpiando y la convicción acentuándose. Inapelablemente.

Así pasó

Campo de juego: Estadio Olímpico Fisht de Sochi. Juez: César Ramos. Asistentes: Marvin Torrentera y Miguel Hernández (Terna de México).

URUGUAY (2)- Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt, Lucas Torreira; Nahitan Nández (79′ Carlos Sánchez), Matías Vecino, Rodrigo Bentancur (62′ Cristian Rodríguez), Luis Suárez y Edinson Cavani (72′ Cristhian Stuani). Director técnico: Oscar Tabárez.

PORTUGAL (1)- Rui Patricio, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Adrien Silva (65′ Ricardo Quaresma), Bernardo Silva, João Mário (85′ Manuel Fernandes); Gonçalo Guedes (74′ André Silva), Cristiano Ronaldo. Director técnico: Fernando Costa Santos.

Goles: 7′ y 61′ Edinson Cavani (U), 54′ Pepe (P).

Tarjeta amarilla: 90′ Cristiano Ronaldo (P).