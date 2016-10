Montevideo, 10 oct (EFE).- La distribución de marihuana legal en Uruguay está asegurada para casi todo el país y el registro de consumidores se abrirá «en unas semanas», cuando finalice la huelga del Correo Uruguayo que en este momento traba los avances, dijeron hoy a Efe fuentes de la Junta Nacional de Drogas (JND). Las fuentes señalaron que si bien la distribución para parte del interior del país (todo lo que no es Montevideo) está asegurada, no se puede precisar que los 19 departamentos uruguayos estén cubiertos.

Por su parte, el prosecretario de la Presidencia de Uruguay y presidente de la JND, Juan Andrés Roballo, afirmó a la prensa local que «en las últimas semanas» se concretó la adhesión de una «cadena importante» de farmacias para facilitar la distribución de la marihuana. Este acuerdo, según dijo Roballo, «seguramente» posibilitará la cobertura en el interior del país. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Farmacias del Interior, Fermín Arguiñarena, aseguró a Efe que «no tiene conocimiento fehaciente que le permita decir qué farmacias van a vender», ya que no tiene conocimiento de ningún comercio de fuera de la capital del país dispuesto a hacerlo.

Por otra parte, Arguiñarena aseguró que en el interior «hay dos factores que son muy importantes: la ética y la seguridad». «Hay mucha gente que nos ha dicho que si la farmacia vende marihuana, ellos no van más», afirmó. Esto se debe a que, según él, a las afuera de la capital lo ético «pesa mucho porque son ciudades más pequeñas y de más tradición», algo que también sucede con las farmacias que a lo largo del tiempo «han atendido a abuelos, padres y nietos».

El tema de la seguridad es otro factor que fue señalado por Arguiñarena, aunque matizó que «no es tan grave como en Montevideo», ciudad donde sí es «complicado». En tanto, Roballo señaló que «van confluyendo todos los elementos necesarios para poder terminar la ley de regulación y control del cannabis», aunque su implementación ha sido dilatada desde que se anunció en 2013 durante el gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015). Asimismo, el prosecretario se refirió a las condiciones que también prevé la ley como «la reducción de riesgos, la percepción del riesgo a tempranas edades, la reducción de daños, la evaluación y llegada con políticas a los diferentes sectores de usuarios, así como el narcotráfico». Si bien Roballo matizó que «no lo solucionará», sí le dará un «duro golpe» tanto a esa práctica delictiva como al lavado de activos. El secretario general de la JND, Diego Olivera, señaló semanas atrás que la venta de cannabis legal en farmacias comenzaría en el mes de octubre, un mes después de la apertura del registro oficial para consumidores y cultivadores. Sin embargo, el registro aún no fue abierto debido al paro que mantienen los funcionarios del Correo Uruguayo, en cuyas oficinas los consumidores y cultivadores han de aportar su cédula de identidad y huella dactilar.

Algo que sí fue implementado es el software necesario para la inscripción de los usuarios, así como la capacitación a los funcionarios que estarán encargados de dicho proceso. En Uruguay se puede consumir drogas por ley desde hace cuatro décadas pero estaba prohibida su producción y venta hasta diciembre de 2013, cuando el Parlamento uruguayo autorizó el proceso legal para despenalizarlo. Desde que se hizo público el marco regulatorio de la ley, todo ciudadano uruguayo o residente permanente en el país que desee cultivar marihuana en su casa puede acudir a una oficina de Correos y solicitar una licencia de productor. Asimismo, para poder comprar marihuana, los usuarios deberán registrarse previamente en el sistema y tendrán acceso a 10 gramos de cannabis a la semana y un máximo de 40 al mes. Si bien el precio de venta todavía no se ha estipulado, se prevé que el gramo podrá ser adquirido por alrededor de 1,2 dólares.