Este martes 5 de febrero se liberarán avispas para control de plagas en cultivos de soja, en el marco de un proyecto innovador que promueve la aplicación del control biológico de plagas en soja no transgénica. La actividad comenzará en Barraca Erro, ubicada en Perimetral Juan Manuel Blanes esquina Carlos María Ruiz, Dolores. El encuentro será a las 10:45 para posteriormente trasladarse a observar la liberación.

Participarán el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, el Embajador de Francia y representantes de Barraca Erro, Facultad de Agronomía, Biophilia/Bioline Francia y la ANII.

El proyecto “Tecnología Innovadora de Control de Plagas en el Cultivo de Soja” apunta a que en un futuro Uruguay pueda producir soja no transgénica y diferenciarnos por no tener impacto ambiental al apostar al control biológico de plagas como la lagarta.

ANTECEDENTES

Como se recordará en el mes de diciembre la DGSA/MGAP registró un nuevo controlador biológico de plagas para la oruga de la soja y el girasol conocidas como «lagartas» que permitirá reducir el uso de agroquímicos. Se trata del primer controlador biológico que se registra en nuestro país para cultivos extensivos.

El concepto de Agente de Control Biológico implica que un enemigo natural de la plaga se introduce de manera controlada en momentos oportunos. En el caso de la lagarta, el agente que se introduce es la Trichogramma Pretiosum Riley, una pequeña avispa, que parasita al insecto huésped, mediante la postura de huevos en dicho insecto. Este método de Control Biológico, requiere realizar liberaciones de la avispa y un manejo de la plantación que colabore al desarrollo del enemigo natural. Este es un manejo alternativo y /o complementario al uso tradicional de insecticidas, principalmente desarrollado para el cultivo de soja, hecho fundamental que contribuye en una mayor inocuidad de los alimentos.