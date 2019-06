Bajando el telón de la primera fase

Argentina batiendo a Qatar 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero, mientras Colombia batió a Paraguay, con gol de Gustavo Cuellar. Hoy lunes en tanto, concluye el grupo “C”: a las 20 horas con Uruguay vs Chile; Ecuador vs Japón. En tanto los resultados registrados ayer en el grupo B de la Copa América dejaron a Perú clasificado a cuartos de final, dado que con cuatro puntos ya es uno de los mejores terceros. Además, los incaicos saben que jugarán el sábado a las 16 horas en Salvador frente al primero del grupo C, que será Chile o Uruguay. La Celeste quedó matemáticamente clasificada. Por el mismo lado del cuadro y como rival en semifinales aparece Colombia, que jugará el viernes a las 20 en Sao Paulo frente al segundo del grupo C. Uruguay y Chile son las opciones más lógicas, aunque existe una remotísima posibilidad de que sea Japón.

Para eso los nipones deberían golear a Ecuador y Chile a Uruguay, de forma que se absorban los ocho goles de diferencia que existen hoy entre Uruguay (+4) y Japón (-4).

LA HORA DE LOS SEGUNDOS

Por el otro lado del cuadro está el único cruce definido. Venezuela y Argentina, segundos en los grupos A y B respectivamente, se verán las caras el viernes a las 16 en Maracaná y definirán el rival del ganador del partido del jueves a las 21:30 horas en Porto Alegre, que tendrá como protagonista a Brasil frente a un tercero. Hoy el rival de Brasil sería Paraguay, pero los guaraníes tienen muy complicada su clasificación después de la derrota ante Colombia. Ese resultado dio vida a Ecuador y a Japón, que jugarán este lunes a las 20 en Belo Horizonte. De haber un ganador clasificará a cuartos de final y se topará con Brasil, y si empatan quedarán los dos eliminados y se meterá Paraguay.