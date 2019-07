Carne japonesa Wagyu

Una firma importadora traerá a Uruguay una primera partida de entre 100 y 200 kilos de la típica carne japonesa Wagyu, considerada la más cara del mundo ya que su costo varía entre 200 y 300 euros el kilo. Es un producto destinado a la alta gastronomía.

Toshio Kii (Director Jetro), chef Takeshiro Ohno y Masashi Kato (importadora Aichi). Foto: Francisco Flores

La primera partida de carne Wagyu, la auténtica producida en Japón, ya llegó a Uruguay y el producto busca abrirse camino en el circuito de restaurantes de elite.

En unos tres meses, las boutiques de carnes y restaurantes dedicados a la alta gastronomía de Uruguay, contarán con una oferta fluida para ir adaptando el producto a sus platos. La importadora Aichi Uruguay estima que en principio estarán entrando entre 100 y 200 kilos por mes, en cortes congelados y envasados, que llegarán vía avión. La carne Wagyu es la más cara del mundo, costando aproximadamente entre 200 y 300 euros el kilo.

La Organización de Comercio Exterior del Japón (Jetro), junto con la Embajada nipona en Uruguay – liderada por el embajador Tatsuhiro Shindo-, con el apoyo de la importadora Aichi Uruguay, realizaron el lanzamiento de la carne Wagyu en la sede del embajador japonés, contando con la presencia del chef Takeshiro Onno, muy conocido por sus preparaciones en el Canal Gourmet.

Los cortes que ingresarán a Uruguay llegarán desde la prefectura de Kagoshima (al suroeste de Japón), cuyas terneras son famosas y son compradas por recriadores e invernadores de Kobe, que tienen toda la tecnología para recriarlas y llevarlas a peso de faena. Kagoshima busca desarrollar su producto y hace años es líder en calidad de carne Wagyu. La apertura del mercado japonés para la carne bovina uruguaya fue una puerta de vaivén, porque posibilitó que se importe la carne autóctona de Japón.

La carne Wagyu producida en Japón no puede ser comparada con la producida en Uruguay. Tiene un grado de marmoreo (grasa intramuscular) superior, lo que le da un sabor particular que la hace incomparable.

Para el director de Aichi Uruguay, Masahi Kato, que también exporta a Japón cortes bovinos uruguayos, el ganado Wagyu (raza autóctona y protegida en Japón), “es un animal diferente y produce una carne diferente”. Explicó que también es diferente lo que se le exige a los productores en Japón, así como los métodos de crianza.

No está definido el precio al que llegará el producto al circuito gourmet uruguayo. “Habrá que estudiarlo mucho”, afirmó el director de Aichi Uruguay.

En algunas boutique de carnes, el Wagyu producido en Uruguay se vende a más de $870 por kilo (en caso del bife ancho), pero es un producto poco conocido y no tiene una oferta permanente.

“Si para un entrecot, en un restaurante, se usan 300 gramos, no se pueden poner 300 gramos de carne Wagyu porque el cliente va a dejar la mitad o más, porque tiene mayor poder de saciedad y no está destinada a todo tipo de plato”, explicó Kato. “En lugar de 300 gramos, se podrían servir 100 gramos o menos. La diferencia de precio se irá balanceando con la cantidad de consumo”, agregó. Se trata de una delicatessen y no soporta todos los métodos de cocción (está excluida de las parrillas), indicó.

Actualmente se solucionan los últimos detalles del etiquetado del producto para poder entregarlo fluidamente.

Fuente: Rurales El País