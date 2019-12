Por Nicolás Caiazzo

El uruguayo Pablo Cuevas, número 45 de la clasificación de la ATP, se refirió a la serie que afrontará Uruguay contra España en la Copa ATP, que se disputará del 3 al 12 de enero de 2020 en Australia.

“Sería milagroso prácticamente poder sacar ese encuentro adelante”, indicó el mejor tenista uruguayo en una rueda de prensa ofrecida este martes en Montevideo, junto a Rubén Marturet, presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT), y Alfredo Etchandy, subsecretario nacional del Deporte.

Como número 1 del equipo uruguayo se medirá a Rafa Nadal, encuentro para el que dijo estará “concentrado”. “Pero, como te digo, es una serie en la cual tenemos todas las de perder y cada punto tendría que ser casi milagroso poder ganarlo”, insistió.

En el sorteo celebrado el 14 de noviembre, Uruguay quedó encuadrado con España, Japón y Georgia en el grupo B, que disputará sus partidos en Perth.

El tenista nacido en Concordia (Argentina), que está a punto de cumplir 34 años, reconoció que Uruguay disputará con Georgia “un encuentro parejo” y que “Japón es el rival a vencer” si el equipo celeste quiere tener opciones de pasar a la siguiente ronda de la competición.

Marturet quiso resaltar al capitán del equipo, Felipe Macció, por lo que supone su figura como referente en la formación de tenistas uruguayos, como Pablo y Martín Cuevas. Además de los dos hermanos, el equipo se completa con el doblista Ariel Behar y los jóvenes Franco Roncadelli y Juan Martín Fumeaux.

Veinticuatro equipos jugarán una primera fase en seis grupos, que se disputan en tres ciudades australianas, Brisbane, Perth y Sydney.

El grupo A incluye a Serbia, Francia, Sudáfrica y Chile; el C, a Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria y Moldavia; el D, a Rusia, Italia, Estados Unidos y Noruega; el E, a Austria, Croacia, Argentina y Polonia; y el F, a Alemania, Grecia, Canadá y Australia.

Los primeros seis clasificados de la fase de grupos, así como los mejores dos segundos clasificados, accederán directamente al cuadro final que arrancará desde los cuartos de final en Sydney.

A diferencia de la Copa Davis, la Copa ATP sí repartirá puntos para los jugadores participantes.

CUEVAS CON MIRAS AL 2020

El salteño ya trabaja en la pretemporada para un 2020 que viene plagado de como al ATP CUP, el repechaje por llegar al grupo Mundial de la Copa Davis y en el horizonte se divisa la clara posibilidad de llegar a sus segundos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En una entrevista con el portal digital FútbolUy, Cuevas hizo un balance de su temporada.

– ¿Qué balance hace de su actuación en el año 2019?

– Lo divido en dos.

El primer semestre fue muy muy bueno, tenía que defender casi la totalidad de mis puntos, lo hice y sume para terminar recuperándome en mi ranking, que terminé por encima del puesto ochenta en el 2018 y me coloqué dentro del 50 mejores en esos seis meses.

En la segunda parte del año no tuve para nada buenos resultados y no pude plasmar lo bueno del primer semestre. Igualmente me alcanzó para terminar dentro de los cincuenta y clasificar a Uruguay a la ATP Cup. También fue un año espectacular en la Davis porque nos metimos en los playoffs en busca de alcanzar el grupo Mundial.

– ¿Se pone como gran objetivo para el año entrante asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

– El tenis no es un deporte que se caracterice, ni que te inculque la búsqueda de los Juegos Olímpicos.

Cuando era chico y practicaba canotaje, hablar de los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos era lo máximo. En este deporte pasan algo desapercibidos y creo que no es el objetivo principal de nadie, si bien está buenísimo cuando llega el año olímpico y es muy disfrutable.

La experiencia de Río de Janeiro 2016 (llegó a segunda ronda) la viví a pleno, me encantó poder estar ahí. Lo que más me hacía ilusión era compartir la villa olímpica, disfrutarlo en toda su expresión, más allá de mis resultados como deportistas.

– Pero tiene una gran chance de acceder a Tokio ¿lo visualiza en su futuro?

– Si me mantengo en este ranking voy a clasificar, aunque aún restan casi ocho meses por delante. La idea es mantenerme allí y mejorar, por lo cual de hacerlo Tokio estará en mi calendario.

– ¿Cómo será el arranque del año?

– Encaro el primer semestre super motivado.

Estoy haciendo una muy buena pretemporada, pensando en el desarrollo de todo el año ya que para seguir entrando a los Masters 1000 en forma directa necesito mantenerme entre los 50 del ranking y con ello no tener que pensar en las clasificaciones. Es el tramo donde tengo que salir a buscar los puntos, donde siempre me fue mejor y es el momento en que hay más torneos en cancha de polvo de ladrillo en los cuales tengo mayores chances.

En ese arranque Cuevas tiene previsto comenzar su temporada con la ATP CUP, para luego encarar el ATP 250 de Brisbane, el Abierto de Australia y desembocar en la gira sudamericana previo a Indian Wells.