Copa del Mundo Rusia 2018

La selección de Uruguay tendrá hoy a las 12 horas de nuestro país su segunda presentación en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El rival celeste será Arabia Saudita, quien llega golpeada tras la goleada que le propino Rusia en el debut. El juego se disputará en el Rostov Arena que cuenta con una capacidad para 43.702 espectadores.

El equipo dirigido por Washington Tabárez tendrá dos variantes respecto a la formación titular que le ganó a Egipto en el debut mundialista. El ingreso como titulares para Carlos “Pato” Sánchez y para el “Cebolla” Rodríguez, quienes le dieron otra dinámica al equipo los minutos que jugaron ante los egipcios.

Será un encuentro clave para Uruguay en busca de clasificar a la siguiente fase, el rival que en lo previo parece ser menos que los celestes pero los pingos se ven en la cancha. Deberá estar atenta la defensa. Que se mostró firme con el trabajo de la zaga el otro día, principalmente por Diego Godín. Se buscará generar algo más de fútbol por afuera con Sánchez y el Cebolla, Bentancur deberá tener más participación en la gestación y Vecino estar más activo y no tan parado como lo estuvo el otro día.

Arriba los salteños Luis Suárez y Edinson Cavani deberán ratificar su condición goleadora a nivel mundial ante una defensa que es de las más flojas que se vieron en la copa.

LOS ONCE CELESTES Y ÁRABES

Los once de cada equipo para hoy al mediodía:

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Carlos Sánchez, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Cristian Rodríguez; Luis Suarez y Edinson Cavani.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Mohammed Alburayk, Osama Hawsawi, Ali Albalihi, Yaseer Alshahrani; Salem Aldawsari, Abdullah Otayf, Salman Alfaraj, Taiseer Aljassam, Yahia Alshehri; Fahad Almuwallad.

POSICIONES DEL GRUPO “A”

Los números del grupo “A” son los siguientes:

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTS.

Rusia 2 2 0 0 8 1 6

Uruguay 1 1 0 0 1 0 3

Egipto 2 0 0 2 1 4 0

Arabia Saudita 1 0 0 1 0 5 0