Campeonato Sudamericano sub 20

Detrás de Argentina, aparece Uruguay: segundo en la tabla de posiciones con siete unidades y un saldo +1, misma situación que Ecuador que en la jornada igualó sin goles con Brasil, equipo que está al borde de la eliminación. Hoy domingo los celestes deberán empatar con Colombia en la última jornada o perder hasta por un gol para asegurar su llegada a Polonia, mientras que en caso de perder por más de un tanto serán superados por los cafeteros en la tabla y deberán esperar lo que pase en el duelo entre Ecuador y Venezuela.

LAS PLAZAS EN JUEGO

Cabe recordar desde EL PUEBLO, que en este presente Sudamericano en la categoría sub 20, avanzan cuatro selecciones al Campeonato Mundial de la categoría que se realizará en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio de 2019. Igualmente tres plazas para los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019, a partir del 25 de julio.

PARA SER CAMPEÓN

Para que los celestes puedan quedarse con el título continental deberán obligatoriamente ganarle a Colombia por el mejor saldo de goles posible y esperar una caída de Argentina ante la necesitada selección de Brasil. Además tiene que esperar que Ecuador empate o pierda ante Venezuela, o que en caso de ganar no lo supere en el saldo de goles. No queda otra que apelar a la consabida calculadora como tantas veces.