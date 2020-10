92 años de esa vida que fue. Andares, búsquedas, amaneceres. quijotadas.

Descubrir siempre ese inquebrantable amor sanguíneo por el Salto

Uruguay de Pedro Francisco «Perucho» Belgeri…

Cuando Salto Uruguay llegaba a los 100 años de vida en el 2005, Daniel «Pato» Schiavi, no se guardó el pensamiento y se lo expuso. »Preparate »Perucho», que el presidente vas a ser vos».

No estaba muy de acuerdo, porque la opción en una primera instancia era el propio Daniel. Pero claro, el «Pato» bien sabía de quién se trataba: el peso histórico de «Perucho» en Salto Uruguay y sobre todo, su rol clave en tiempos dorados con los decanos dominando consagraciones en básquetbol.

Porque además en ese año, Salto Uruguay jugó y ganó la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Todo a pedir de boca.

Salto Uruguay Campeón. El arribo al centenario y con Pedro Francisco Belgeri, en condición de presidente. Hay veces en que la vida asociada al deporte, produce el efecto de la justicia….

DESDE LOS 25 AÑOS… SIENDO AQUEL…

El fallecimiento de «Perucho» acaecido en los primeros minutos del día de ayer, ha sido removedor. Desde el sentimiento de sus pares decanos, pero más que ello, el deporte salteño tiene que rendir la calidez del homenaje a quien se transformaba en el último sobreviviente de una casta de directivos notables.

Ni que hablar en el plano de Salto Uruguay, el de Don Amalio Bazzano, Don José Boada, Héber Diez y tantos memorables en la selecta y generosa nómina.

Porque además, «Perucho» fue el que siempre estuvo.

El que nunca se apartó de la causa por su Salto Uruguay. Se sumó a la dirigencia decana cuando solo sumaba 25 años de vida.

Al fin de cuentas….¡casi 70 años en el club! Pero con un ingrediente: nunca «balconeó».

Nunca vio el tren pasar. Nunca se recostó en resignaciones ocasionales, ni vencido por algún desasosiego o desventura.

¡»Perucho» fue un persistente, vital y generoso en las entrañas de su Salto Uruguay!

No era de exponerse tanto, acaso en su justa medida.

Ahora, eso sí: nunca al margen de la visión, del pretender y hasta en esa tendencia a veces paternal del consejo guiando, abarcando…El Presidente sí, pero el ser humano.

El ser humano siempre….

DE LOS QUE NO VIENEN MÁS

Sucede que «Perucho» Belgeri, pasa a superar la cuestión decana. Es el último adiós a uno de los más notables dirigentes que incluye la historia del deporte salteño.

Limitar su memoria a Salto Uruguay y esta última condición de Presidente Honorario, orilla lo injusto y convocaría al egoísmo. No se trata de caer en esa porfiada y lacerante sinrazón.

Hombres de dirigencia cómo el….¡ya vienen menos o no vienen más!

Sobre todo porque una área de su vida se asoció siempre a una entidad deportiva, sin renuncias o fragmentaciones.

«Perucho» fue de corazón. Fue pleno. Fue la vitalidad de su hacer.

E hizo. E impuso. Y buscó. Y creó. Y soñó. Y fue.

Lo seguirá siendo, desde esa perpetuidad casi mágica de los grandes. A la hora de la misión querida y a la hora del mañana con su Salto Uruguay de tantas quijotadas.

Al fin de cuentas, no habrá márgenes para la duda de ese amor sanguíneo.

Desde esa vida con tanto sentido. Con tanto querer.

Y de puro notable. De un notable como él…

Eleazar Jose Silva