ELIMINATORIA SUDAMERICANA: Se jugó la 14 fecha:

Un primer tiempo muy parejo, en el mejor momento de Perú llegó el gol de Uruguay, por intermedio de Carlos Sánchez,a los 29´, luego de la habilitación de Luis Suárez quien arrastró marcas por derecha y la cruza al otro lado donde apereció Sánchez quien con un remate “mordido” que picó y se elevó marcando el 1 a 0, enmudeciendo el Estadio.

Uruguay se adueña del balón, va en busca del segundo, pero esas cosas tiene el fútbol, un remate largo para la corrida de Guerrero quien le gana a Godin en el mano a mano y remata marcando el empate 1 a 1 a los 33´,.

Fue un resultado parcial justo, se jugó sobre todo en el medio de la cancha, Perú intentó con pases largos en profundidad, Uruguay con Suárez y Cavani haciendo estragos arriba.

Ya en el segundo tiempo, a los dos minutos Alberto Rodríguez conecta un golpe de cabeza, Muslera con un manotazo salvador saca el balón por arriba del travesaño.

Peru se suelta, a los 5´ Edinson Flores estuvo muy cerca de marcar el segundo para Peru.

A los 20´Guerrero baja el balón con el pecho, Flores la recibe y con fuerte remate marca el 2 a 0, Perú da vuelta el resultado,

Urretaviscaya es expulsado y Uruguay debe remar con 10 hombres y busca el empate, adelanta líneas, no queda otra.

Suárez pelea todas, se esfuerza, Perú se defiende, y juega de contra.

Sobre el final dos golpes de cabeza de Godín estuvo cerca.

Al final ganó Perú por 2 a 1, Uruguay presentó batalla, perdió con dignidad, con 10 hombres estuvo cerca del empate.

PERÚ 1:1 URUGUAY

Cancha: Estadio Nacional de Lima.

Juez: Julio Bascuñan. Líneas: Christian Schiemann y Carlos Astroza. Cuarto árbitro: Jorge Osorio (Cuarteta de Chile).

PERÚ: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Renato Tapia, Víctor Yotún, André Carrillo (83′ Andy Polo), Edison Flores ((90′ Pedro Aquino), Christian Cueva (45′ Paolo Hurtado) y Paolo Guerrero. Director técnico: Ricardo Gareca.

URUGUAY: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Jorge Fucile, Carlos Sánchez (63′ Jonathan Urretaviscaya), Alvaro González, Matías Vecino, Cristian Rodríguez (72′ Giorgian de Arrascaeta), Edinson Cavani y Luis Suárez. Director técnico: Oscar Tabárez.

GOLES: 29′ Carlos Sánchez (U), 33′ Paolo Guerrero (P), 61′ Edinson Flores (P).

Expulsado: 75′ Jonathan Urretaviscaya (U).

S/T: 20´Edison Flores (P),

ARGENTINA SIN MESSI Y SIN GOL PERDIÓ ANTE BOLIVIA Y VUELVE A COMPLICARSE

BOLIVIA 2 – ARGENTINA 0

Sin Lionel Messi, suspendido por cuatro fechas por la FIFA debido a un insulto a un asistente en el partido ante Chile, el seleccionado argentino perdió 2 a 0 con Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, en un encuentro correspondiente a la 14ª fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Con esta caída, el combinado nacional volvió a complicar su situación en el camino hacia Rusia 2018.

El mazazo de la sanción a Messi, que forzó al ingreso de Ángel Correa, terminaron de dar forma a un equipo bien distinto para la búsqueda de sumar en un terreno complicado por las limitaciones físicas que imponen los 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo en el mejor momento de Argentina golpeó Bolivia: después de un centro muy largo de Pablo Escobar Arce cabeceó a la red y gritó el primer gol.

El comienzo del complemento no ofreció señales positivas para Argentina. A los 7 Roncaglia perdió la pelota en la salida, Jorge Flores le ganó muy fácil a Mateo Musacchio por la izquierda, llegó al fondo y tiró el centro, Caruzzo miró y Marcelo Martins sentenció con un bombazo alto, era el 2 0 Boliviano, festejaba toda Bolivia, mientras que Argentina se complicaba.

EN SANTIAGO CHILE GANÓ Y TREPÓ EN LA TABLA

CHILE 3 – VENEZUELA 1

Chile no tuvo problemas para meterse otra vez en zona de clasificación al Mundial de Rusia 2018. En Santiago, el equipo de Juan Antonio Pizzi hizo tres goles en menos de media hora y venció a Venezuela por 3-1. Con la victoria, sube al cuarto puesto en las Eliminatorias.

El primero de los goles fue una joya de Alexis Sánchez. A los 4 minutos, un tiro libre a un metro del área y la colocó en el ángulo derecho.

Esteban Paredes. Apenas 120 segundos después, no tuvo más que hacer que empujar la pelota con el arco libre.

El resultado se transformó en goleada cuando llegaron los 23 minutos. Paredes apareció para empujar la pelota al fondo de la red, era el tercero de Chile.

Venezuela llegó al descuento a los 18 minutos del complemento. En una pelota parada, Salomón Rondón cabeceó sin marca y anotó el único tanto de la Vinotinto.

COLOMBIA DE VISITA LE GANÓ A ECUADOR

ECUADOR 0 – COLOMBIA 2

En un duelo de alto voltaje, Ecuador recibía a Colombia Los visitantes llegaban con una polémica nacional surgida en las últimas horas: James Rodríguez fue fotografiado haciendo un gesto obsceno a un grupo de periodistas. Pero el capitán colombiano hizo a un costado ese hecho, jugó un gran partido y con un gol y una asistencia suya los dirigidos por José Pekerman ganaron 2-0 , los cafeteros quedaron así con 24 unidades, segundos en las posiciones -al menos hasta que Uruguay juegue en Perú más tarde-. En tanto, poco quedó de aquel Ecuador arrollador que ganó los cuatro primeros choques al principio de la eliminatoria, y suma 20 unidades (sexto puesto).

BRASIL GANÓ Y ES MÁS LÍDER QUE NUNCA BRASIL 3-0 PARAGUAY

En partido jugado en el Estadio Arena Corinthians Brasil le ganó a Paraguay por 3 a 0 y es líder absoluto de las eliiminatorias Sudamericana.

Los goles de la selección de Brasil, Coutinho a los 36, 53´ Neymar, 86´ Marcelo. 57 Neymar erró un penal.