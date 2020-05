Montevideo, 26 may (EFE).- Uruguay duplicó los puestos de control que tiene el Ejército Nacional en el departamento (provincia) de Rivera, fronterizo con Brasil, ante la crisis sanitaria y la confirmación en él de casos positivos de COVID-19, según informó este martes el ministro de Defensa Nacional, Javier García.

De esta forma, la llegada a la capital de este departamento, situado en el norte del país, pasó a disponer de cuatro controles militares en los que se llevan a cabo tareas migratorias y sanitarias.

«La idea es mantener dentro de la mayor posibilidad una vida la más cercana a lo normal, tomando decisiones que impliquen que eso que es un foco allí no salga, o mitigar en lo mayor posible la fuga de ese foco a otros lugares del país. Por eso establecimos este cordón de puestos de control que están en las bocas de salida y entrada a la capital departamental», explicó García.

De acuerdo con esto, el titular de la cartera agregó que la idea es que quienes ingresan a la ciudad de Rivera lo hagan porque son habitantes de la capital departamental o porque trabajan allí.

«Esas son las dos consideraciones que pedimos para permitir el tránsito para adentro y para afuera de la ciudad», argumentó García, quien agregó: «Aquellas personas que no tienen alguna de estas dos características no deberían entrar».

Actualmente, en Rivera hay 29 personas cursando la enfermedad y dos fallecieron este fin de semana, cifras que convirtieron a este departamento en el segundo más afectado del país por detrás de Montevideo. Además de la gente que vive o trabaja en la zona, la ciudad es lugar de paso para compras baratas junto a la frontera.

Según cifras oficiales actualizadas hasta el lunes, en Uruguay hay 787 casos positivos por COVID-19 y 22 fallecidos desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Durante su comparecencia, García también confirmó que Uruguay va a aumentar en unos 40 soldados su contingente en los Altos del Golán, actualmente de 170, tras la solicitud al país suramericano por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Además de con el de Defensa Nacional, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunió este martes con los ministros de Interior, Jorge Larrañaga; Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; Educación y Cultura, Pablo da Silveira; y Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.

Por su parte, fueron suspendidos los encuentros que iba a mantener con el canciller, Ernesto Talvi, y con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.