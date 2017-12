La falta de resolución al endeudamiento en el sector lechero mantiene a los tamberos con el cinturón apretado, pero al cierre del año las principales estadísticas de uno de los principales rubros productivos del agro muestran un signo positivo.

Según el Pantallazo 2017 del Instituto Nacional de la Leche (Inale), la producción de leche en los tambos creció 5% en los últimos 12 meses a octubre pasado, al alcanzar 1.886 millones de litros. En una buena señal para la producción, la faena de vacas cayó 13% a 80.500 cabezas, entre diciembre de 2016 y noviembre pasado. Además, el precio al productor fue en promedio de $ 9,60 el litro –US$ 0,34 el litro– entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, lo que representó un incremento de 18% (23% en dólares) respecto al año anterior.

Por otra parte, el precio recibido por la industria también creció 18%, al ubicarse fue de US$ 0,43 por litro equivalente entre octubre de 2016 y setiembre de 2017.

Crecen ingresos

por divisas

El último indicador divulgado por el Inale fue el de las exportaciones a noviembre pasado, que alcanzaron los US$ 590 millones, una cifra 4% superior a igual período del año anterior.

La canasta exportadora de Uruguay está constituida por cuatro productos principales: la leche en polvo entera y la descremada; los quesos; y la manteca.

En los cuatro rubros el principal destino de los lácteos uruguayos en los últimos 12 meses a noviembre pasado fue Brasil.

En leche en polvo entera, Uruguay exportó 105 mil toneladas (5% menos que el año anterior), pero obtuvo 6% más divisas (US$ 334 millones), a un precio de US$ 3.187 la tonelada. Brasil, Argelia, Rusia, Cuba y Singapur fueron los cinco principales destinos.

En segundo lugar, los quesos aportaron US$ 132 millones (+3%), por 33 mil toneladas (-13%). Luego la manteca, con US$ 50 millones (+21%), por 10 mil toneladas; y la leche en polvo descremada con US$ 37 millones (-17%), por 13 mil toneladas colocadas (-24%).

Fuente:

www.elobservador.com.uy